Alex Rodriguez consintió a Jennifer López con un delicioso desayuno de Navidad, ¿qué le cocinó?

La Navidad es un gran momento en el año para compartir con los que más amamos. Fue justo como Jennifer Lopez pasó la mañana del 25 de diciembre, acompañada de sus hijos -Emme y Max-, su enamorado Alex Rodriguez y de su mamá, la señora Guadalupe Rodríguez. El clan completo disfrutó de un delicioso desayuno familiar, donde el cocinero fue nada más y nada menos que el expelotero de los Yankees.

A través de varios videos y fotografías que ambos famosos compartieron en Instagram, fue que pudimos ver al guapo novio de J.Lo preparar diferentes platillos para su amada, incluso, vimos a la cantante bromear y juguetear con Alex en la cocina. “El almuerzo está listo, estoy preparando mi platillo especial”, expresó el exatleta en uno de los videos en los que se le ve batiendo la masa para preparar unos deliciosos pancakes.

A-Rod también preparó huevos para toda la familia. Sin embargo, la sazón del exbeisbolista fue puesta en duda por el divertido gesto que realizó la empresaria. “No se dejen engañar por esa cara. Sabía muy bien”, escribió Alex en la instantánea que compartió a través de stories en Instagram.

Conjuntados en sus pijamas, la familia completa disfruto de la Navidad, de los regalos y sobre todo de mucho amor. En otros videos que compartieron los enamorados en sus respectivas redes sociales, pudimos observar como la neoyorquina baila feliz de compartir esos momentos con sus seres queridos.

J.Lo no quiere más de lo que ya tiene

Este es sin duda un gran momento en la vida de Jennifer Lopez, pues ha retomado su carrera como actriz con el reciente estreno de la película Second Act, y por otro lado, la cantante parece haber encontrado su lugar al lado de Alex Rodríguez, con quien mantiene una relación desde 2016.

Y es que A-Rod se lleva increíble con Emme y Max, los mellizos que J.Lo tuvo con Marc Anthony, y de igual forma, Jennifer con las hijas de su novio, Natasha y Ella, quienes ya ven como hermanos a los hijos de la intérprete de Papi.

A pesar de que han formado una gran familia compuesta, Lopez y Rodriguez no tienen planes de llevar su relación al compromiso o incluso al altar. Y no porque no quieran, sino porque ambos han tenido matrimonios anteriormente y consideran que su noviazgo no necesita de esas etiquetas para demostrar que están realmente comprometidos el uno con el otro.

“Yo sé que todos quieren eso, pero nosotros amamos nuestra vida, estamos pasando el tiempo más lindo de nuestras vidas. Hemos tenido carreras lindas, éxitos, caídas, experiencias. Tenemos a nuestros hijos y después de aprender tanto, ahora estamos muy contentos con la vida como es, así que si algo pasa natural y va por eso camino… bueno”, comentó la actriz durante una entrevista en el programa Un Nuevo Día (Telemundo). “Estamos tan felices para pedir más y eso que yo siempre pido más”, sentenció entre risas.