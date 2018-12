Los días difíciles que Adamari López vivió a causa de una enfermedad respiratoria han quedado atrás. La conductora de Un Nuevo Día poco a poco retoma su vida cotidiana siempre acompañada de su prometido, Toni Costa, y su hija de tres años, Alaïa. Tras una larga ausencia en las redes sociales, la también actriz reapareció en la víspera de Navidad para compartir un par de fotos familiares de esta fecha tan especial, en la que su sonrisa volvió a decorar el timeline de su cuenta en Instagram.

Con un vestido blanco asimétrico que cubría sólo uno de sus hombros, Adamari sonrió para la cámara al lado de Toni y Alaïa. La familia optó por un tema blanco y rojo para decorar las postales en las que es visible su alegría por estar juntos. Alaïa, quien extrañó más que nadie a Adamari en casa, ahora vuelve a sonreír con la alegría e inocencia que la caracteriza. Y para hacer de esta Nochebuena algo aún más memorable, la pequeña recibió la visita sorpresa de Santa Claus momentos antes de que le dejara sus regalos al pie del árbol de Navidad. Con la atención puesta por completo en Santa, la niña escuchó una historia mientras inspeccionaba con la mirada al mágico hombre que estaba sentado junto a ella.

Adamari y su familia pasaron la Nochebuena en compañía de Karla Monroig, Tommy Torres y su hija Amanda, quienes vuelven a pasar estas fechas después de su separación temporal. Reunidos, disfrutaron de la visita de Santa Claus antes de compartir la cena, en la que también estuvo presente la mamá de Toni, quien según el español, se encuentra por primera vez en estas fechas en Miami. A la mañana siguiente, ya en casa, Alaïa, Adamari y Toni vestidos con pijamas rojas de estilo navideño, abrieron los regalos que Santa dejó en su hogar.

Adamari López, lista para regresar a la televisión

El semblante de Adamari López cada día refleja más su buena salud y la energía con la que vive día a día. Con un estado de ánimo y físico mejorados, Adamari sorprendió a sus compañeros de Un Nuevo Día cuando, a través de un video, informó que estará de regreso en el set de Telemundo el próximo 7 de enero. “La espera ya terminó porque ya tengo fecha para regresar”, dijo la boricua. “El día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con toda la familia de Un Nuevo Día. Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien, todavía me faltan unos días más para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con todos ustedes”, dijo con emoción para después agradecer a todos aquellos quienes se preocuparon por ella.

