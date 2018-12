Esta es la universidad a la que podría acudir Sasha, la hija menor de Barack y Michelle Obama

Atrás quedaron las tímidas pequeñas que habitaban hace unos años la Casa Blanca… Ahora Malia y Sasha Obama son todas unas jovencitas poniendo rumbo a sus vidas. Las hijas del expresidente Barack Obama se hacen mayores y buscan su camino, tal y como sus padres lo hicieran hace tiempo. Hace dos años, Malia, la mayor de ellas, ingresó a Harvard, siguiendo los pasos de sus papás, ahora será el turno de la más pequeña de la casa de elegir el lugar en el que cursará sus estudios profesionales. Parece que, a través de sus redes sociales, la joven de 17 años ha dado algunas pistas de a dónde irá tan pronto se gradúe del Sidwell Friends School, en Washington D.C. Según los reportes de Page Six, Sasha Obama podría acudir a la Universidad de Michigan.

De acuerdo con el portal, la hija menor de Barack y Michelle Obama compartió en su cuenta privada de Instagram una fotografía en la que aparece junto a sus amigas en el estadio de fútbol de dicha institución y escribió: “¡Estoy muy orgullosa de poder decir que iré a la universidad con mis ‘hermanas’!”. Sasha etiquetó en su post a la Universidad de Michigan, haciendo evidente que será en ese lugar donde se prepare de forma profesional.

El centro universitario –fundado en 1817 –está ubicado en Ann Arbor, la séptima localidad más grande del estado. Cuanta con más de 58 mil alumnos distribuidos en sus tres campus. Además de ofrecer una vasta oferta académica, Sasha podrá elegir de ente más de 900 organizaciones estudiantiles para practicar diversas actividades.

Mientras la menor de la familia Obama se prepara para entrar a la universidad, su hermana Malia comenzó su segundo año de universidad este otoño. Como recordarás, antes de entrar a Harvard, la mayor de las hijas de los Obama se tomó un año sabático, en el cual viajó por países como Perú y Bolivia para aprender español. Aún se desconoce si Sasha seguirá los pasos de su hermana o si entrará a la escuela tan pronto termine el verano del próximo año.

Malia y Sasha Obama, dejando la casa de sus padres

Los Obama se preparan para enfrentar en casa el llamado ‘nido vacío’, que es cuando los hijos dejan el hogar de los padres, ya sea para estudiar o hacer su propia familia. Para el expresidente no fue nada fácil dejar ir a la mayor de sus hijas, y en más de una ocasión ha compartido ese sentimiento en público. Durante una conferencia en la Universidad de Illinois, el político estadounidense habló de lo mucho que los padres sufren cuando sus hijos se van lejos. Además de esto, les hizo una petición a los chicos que lo escuchaban con atención: “Ahora que tengo una hija en la universidad a todos los estudiantes que están aquí que sus padres sufren, lloran en privado. Así que, por favor, llamen a sus padres o envíenles mensajes”.

Incluso, cuando fue a dejar a Malia a Harvard –hace ya dos años –el exmandatario confesó haber soltado unas lágrimas de tristeza, melancolía y emoción por su hija. En su discurso para la Fundación Beau Biden, en Delaware, el año pasado, Barack Obama contó como fue su experiencia:

“Para todos los que tenemos hijas, todo sucede demasiado rápido. Dejé a Malia en la universidad, y le comenté a Joe y Bill (Biden) que fue como si me estuvieran haciendo una operación a corazón abierto”, reveló. También bromeó un poco sobre el hecho de que lloró y que los agentes que lo custodiaban se dieron cuenta: “Estoy orgulloso de no haber llorado delante de ella. Pero de regreso, el Servicio Secreto fingió no darse cuenta de que yo estaba llorando y estaba tan compungido, fue duro”.