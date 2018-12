Jennifer Lopez deslumbra, con un sensual vestido amarillo, en su visita a 'Un Nuevo Día'

Como un sol brillante, fue como Jennifer Lopez deslumbró en su visita al programa Un Nuevo Día para la presentación de su más reciente película Second Act. Enfundada en un hermoso vestido amarillo, la neoyorquina se mostró sencilla y contenta de hablar con los presentadores del matutino de Telemundo, quienes no cabían de la emoción de tener a semejante diva frente a ellos.

J.Lo no iba sola, la acompañaba la actriz Vanessa Hudgens, su coprotagonista en el filme que actualmente promocionan, quien al igual que la cantante se mostró emocionada de compartir la charla con los presentadores del programa matutino.

La hermosa madre de los mellizos que tuvo del cantante Marc Anthony se mostró muy emocionada al percatarse de la presencia de sus fans, a quienes saludó meneando la mano de un lado a otro y visiblemente sorprendida.

Durante la charla, Jennifer Lopez reveló que su personaje en Second Act tiene muchas similitudes con su vida real. “Me siento muy en eso, eso lo llevo en la sangre, yo lo entiendo muy profundo”, dijo la actriz sobre la historia que la mujer que le toca interpretar en esta película, la cual tiene que mentir en su currículo para obtener un buen empleo. “Trabajar, lo que es soñar, lo que es sentir que no puedes, que tal vez tus sueños no van a hacerse realidad o que la gente te diga que no puedes”, situaciones que la Diva de El Bronx admite haber vivido antes de ser famosa.

La también empresaria habló de sus prioridades, pues fue cuestionada sobre el papel de madre que desempeña a diario y de cómo puede intercalarlo con la parte profesional. “Para mi (mis hijos) son la primera prioridad, todo el mundo en mi vida que trabaja conmigo saben que eso primero, después podemos trabajar. Cuando tu pones eso en su lugar correcto lo demás es fácil, porque nunca hay una pregunta ‘¿vamos a hacer esto o esto?’. No. Es vamos a hacer esto y después hacemos lo demás”, contestó así la intérprete a la pregunta de un fan que estaba presente en el foro de Un Nuevo Día.

Jennifer Lopez también hablo del secreto de su éxito y explicó que no queda de otra que trabajar duro para conseguir nuestros objetivos. “Es algo que he aprendido a lo largo de los años. Hay que trabajar más duro que los demás para llegar a algo más allá, más grandioso”, comentó.

¿Y el anillo pa’ cuándo?

Durante la plática que la ‘Diva del Bronx’ sostuvo en el programa con sus fans, una de ella le cuestionó sobre si piensa comprometerse con su novio, el expelotero de los Yankees Alex Rodriguez, Jennifer fue contundente.

“Yo sé que todos quiere eso, pero nosotros amamos nuestra vida, estamos pasando el tiempo más lindo de nuestras vidas. Hemos tenido carreras lindas, éxitos, caídas, experiencias. Tenemos a nuestros hijos y después de aprender tanto, ahora estamos muy contentos con la vida como es, así que si algo pasa natural y va por eso camino… bueno”, comentó la actriz. “Estamos tan felices para pedir más y eso que yo siempre pido más”, sentenció entre risas.