No cabe duda de que para Eiza González el 2018 ha sido uno de los años más prósperos de su carrera. La hermosa actriz mexicana termina el año con broche de oro después de haber grabado 11 películas entre ellas Welcome to Marwen, filme que llega hoy a los cines y en donde Eiza interpreta al personaje de Carlala, una muñeca mexicana que representa a las Adelitas y en la que actuó junto a grandes estrellas como Steve Carell y Diane Kruger.

En esta entrevista exclusiva para HOLA! USA, la actriz nos cuenta que a pesar de trabajar sin parar se siente más que agradecida por sus diversos papeles en Hollywood en donde lucha por representar a las latinas y romper los estereotipos.

La actriz Mexicana habla de su lucha contra los estereotipos en Hollywood Photo: Instagram/@eizagonzalez

HOLA! USA: Cómo te sentiste al interpretar el personaje de Carlala?

Eiza González: Increible. Lo que me gusto muchísimo del personaje es que uno incorpora nuestra cultura, ¿sabes? Desde el vestuario de la Adelita, nuestro idioma, incorpora la diversidad de culturas, incorpora el mensaje de compasión, de amor, de aceptación entre unos a los otros, del apoyo como humano y la moral que tenemos que tener como personas. La verdad es que los mensajes de la película son increíbles. Para mi como mujer latina, ser parte de una película donde nuestra narrativa es positiva y uplifting, en lugar de que sea algo como… siempre es difícil, es difícil como mujer latina encontrar personajes donde no nos hagan ver como tontas o de cierta manera un estereotipo. Es difícil encontrar como actriz personajes que rompan esa imagen y que seas parte de una película con tanto mensaje, además que trabajar con Robert Zemeckis, con Steve Carell, con este elenco de mujeres diversas, que están logrando cosas a su propia manera, para mi fue completamente inspirador.

La famosa se siente agradecida por sus diversos papeles en Hollywood

Que tal trabajar junto a Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger?

Trabajar con ellos fue increíble. Estábamos trabajando con un elenco de mujeres que vienen de todas partes del mundo, todo tipo de colores, todo tipo de idiomas, todo tipo de backgrounds y de cultura. Para mi eso es algo que me gustaría ver más seguido representado en las pantallas. Creo que finalmente está cambiando Hollywood bastante.

Eiza interpreta a Carlala en el estreno de Welcome to Marwen Photo: Universal Pictures

Al mismo tiempo teníamos una historia con Steve Carell, que alguien que ha venido de la comedia, sabe que en la comedia, el timing es completamente el poder. El darle más a la otra persona porque mientras más les das más te dan de regreso para poder encontrar el timing. Y esa es su mentalidad. A la hora de estar en el set con él, él lo único que quiere es hacerte brillar, porque él es inteligente, ¿sabes? Sabe que si él te da mas con que jugar, el tiene mas con que jugar también, entonces fue increíble. Y poder estar trabajando con Bob Zemeckis que tu sabes, para mi, todas las películas, no hay una que haya hecho que no haya marcado mi vida. Yo crecí viendo Who Framed Roger Rabbit, creci viendo Forest Gump, y siento que esta es un mezcla de esas dos películas. Tiene ese mensaje positivo y de cariño, pero también tiene fantasía dentro de ella. Él no se va por lo seguro y es lo que me gusta de Bob Zemeckis.

En el set de Hobbs & Shaw junto a su coprotagonista The Rock Photo: Instagram/@eizagonzalez

¿Cómo le haces para balancear todos tus proyectos? ¿De qué forma mantienes el equilibrio?

Realmente me la vivo trabajando. Me la he vivido trabajando desde que termine el press tour de Baby Driver, bendito sea Dios no he parado y este año ahorita tengo Welcome to Marven que sale el 21, Alita en Febrero, enero premiere de Paradise Hills en Sundance. El verano tengo Fast and Furious, luego tengo Godzilla vs. King Kong, luego Blood Shot. Entonces no puede estar más que agradecida y todos han sido diferentes personajes, diferente tipo de fuerza en las historias. Pero a mi simplemente me gusta ir a trabajar – hacer personajes que representan a las mujeres latinas de diferentes maneras y que abra un poco la visión que tenemos sobre las mujeres latinas y siempre ir más allá.