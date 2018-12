Francisca Lachapel se 'convirtió en Santa' y así sorprendió a sus compañeras de trabajo

La Navidad es una temporada en la que hay que compartir, algo que Francisca Lachapel tiene muy claro. Y es que la presentadora del programa Despierta América se dejó invadir por el espíritu navideño y sorprendió a sus compañeras que trabajan detrás de cámaras en el matutino de Univision.

Tal y como lo hace papá Noel, la dominicana llegó a la redacción cargada de regalos para sus amigas, a quienes les deseó feliz Navidad y las llenó de besos y abrazos, momentos que quedaron registrados en un video que compartió en su cuenta de Instagram. La exreina de belleza se tomó un tiempo para convivir con sus compañeras de trabajo y para bromear con ellas.

“El Espíritu Navideño está en el detalle de cariño que muestras a esas personas que aprecias y con las que compartes día a día”, escribió la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 junto al video que ya acumula más de 27 mil likes. Sus seguidores destacaron la bondad y carisma de Francisca en los comentarios y también le desearon felices fiestas.

Y es que sin duda alguna, esta será una de las mejores navidades para la presentadora, pues hace apenas unos días, y en plena víspera de las fiestas de fin de año, se comprometió con su novio, el italiano Francesco Zampogna, durante sus exóticas vacaciones en Dubái, un viaje que sin duda nunca olvidará.

Y aunque aún no tiene fecha programada para su boda, Lachapel sabe muy bien lo que quiere para el gran día en el que una su vida con la de Francesco en matrimonio. “Estoy viviendo un sueño, tener una persona que me quiere, que me ame, que me respete. Y ahora tener la oportunidad de tener una boda como de cuento de hadas, me lo voy a vivir y me lo voy a gozar", dijo la carismática presentadora en su regreso a Despierta América, quien confesó no haber pensado aún en la locación en la que les gustaría celebrar su unión, pues aún está cegada por la emoción.

Un cuento de hadas

Francisca Lachapel asegura estar viviendo un sueño que jamás se imaginó vivir, pues su origen humilde y las críticas constantes hacia su físico querían interponerse en su camino al éxito. Sin embargo, la presentadora asegura que la constancia y la superación son calificativos con los que se identifica.

“(Crecí) con todas las cosas que te quedan dentro como los complejos, como las inseguridades, como los temores y yo crecí en ese tormento y después me costó bastante (superarlos)”, reveló en 2017 en una entrevista para Univision.

“Vivía con mi maleta de una lado para el otro porque no me podía quedar en un sitio estable, no tenía qué comer, no tenía donde estar… era horrible, o sea, no tenía ropa”, relató en la misma entrevista sobre su llegada a los Estados Unidos cuando tenía apenas 20 años.

Hoy, la carismática presentadora se dice agradecida por las bendiciones que han llegado a su vida desde que ganó el certamen de belleza y asegura estar viviendo en un cuento de hadas en el que también, ya encontró a su príncipe.