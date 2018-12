¡Como dos gotas de agua! Kim Kardashian revela a quién se parece Kendall Jenner

Es normal que entre los miembros de una misma familia haya rasgos físicos que los identifique como parte de un mismo clan y los hace únicos. Es por eso que no tendría que sorprendernos que en la familia Kardashian-Jenner sean parecidos entre sí. Sin embargo, la reciente publicación de Kim Kardashian en Instagram, destacó por la revelación que evidenció su post.

La esposa del rapero Kanye West compartió una fotografía de la primera boda de su abuela MaryJo, resaltando el gran parecido que guarda con su famosa hermana Kendall Jenner. “¡Cuánto se parece Kendall a MJ!”, escribió junto a la instantánea en la que se ve a su abuela enfundada en un hermoso vestido de novia.

Los seguidores de Kim Kardashian respaldaron su comentario y reaccionaron sorprendidos por el parecido que tiene la modelo mejor pagada del mundo con su abuela. Sin embargo, le recordaron que en el pasado ella ya había compartido otra fotografía en la que también lucía muy parecida a MJ.

En marzo de 2018, Kim y su famosa madre Kris Jenner decidieron sorprender con un radical cambio de look. Y es que ambas celebridades decidieron alejarse por un tiempo de sus características melenas oscuras y teñirse el pelo de un rubio platinado, un look hasta entonces inédito para las dos. MaryJo decidió unirse a la moda de su hija y nieta y teñirse de rubia también.

La también empresaria compartió en sus redes sociales una instantánea de las tres posando juntas con sus nuevos looks, la cual fue parte de una campaña publicitaria de su marca de productos de belleza KKW Beauty, con lo que terminó por evidenciar que entre ellas corre la misma sangre.

Bodas fugaces

En el mensaje compartido por Kim Kardashian junto a la foto de su abuela vestida de novia, resaltó el hecho de que ese primer matrimonio de MaryJo solo duró unos días, algo en lo que tiene experiencia la también la socialité. “Acabo de encontrar esta foto de mi bella abuela MJ en su primera boda”, escribió. “Duró solo 2.5 meses y su familia gastó todo lo que tenían en esta boda”.

“Se sintió tan mal por seguir a su corazón. Suena un poco familiar lol ¡Ella siempre me ha enseñado a seguir mi corazón y hacer lo que quiero hacer sin importar qué! Te amo MJ”, finalizó Kim, quien recordó su boda con el jugador de baloncesto Kris Humphries en 2011. La estrella del reality Keeping up with the Kardashians tan solo duró 72 días casa con el deportista, todo un récord en su familia, pues incluso su abuela duró más tiempo casada.