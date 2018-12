La industria de la moda y la belleza se visitó del luto el paso 17 de diciembre, luego de que se diera a conocer la triste noticia del deceso del reconocido stylist Oribe Canales. Decenas de celebridades se sumaron a las condolencias y muestras de solidaridad por la partida del experto en belleza. Jennifer Lopez, Linda Evangelista, Naomi Campbell fueron algunas de las famosas que mostraron sus respetos a través de las redes sociales, y tuvieron las palabras más dulces para Oribe. Thalía también se sumó a los emotivos mensajes de despedida, ya que del stylist tiene los mejores recuerdos.

VER GALERÍA

La cantante de origen mexicana contó a sus seguidores en Instagram que justo estaba ordenando las carpetas de fotos de su computadora, cuando encontró por coincidencia unas imágenes en las que aparece Oribe, y recordó cuando él estuvo en uno de los días más importantes: su boda. Oribe fue el encargado de peinarla para ese inolvidable 2 de diciembre del 2000.

A través de su cuenta de Instagram, Thalía –donde tiene más de 12.2 millones de followers –publicó una serie de bonitas fotos y le dedicó un extenso mensaje, en el que compartió una divertida anécdota sobre un extremo cambio de look que quería hacer y que él se lo ‘prohibió’.

VER GALERÍA

“Las coincidencias... Ayer precisamente me encontré con estas fotos mientras organizaba folders en mi computadora. Viéndolas recordé la personalidad única de Oribe Canales. El día en que lo conocí fui con la intención de cambiar mi look radicalmente y quería cortármelo a los hombros. ¡Su respuesta fue un rotundo no! ‘¡Tu cabello es Thalía, es tu trademark! ¡Eres de las pocas que conozco con ese largo natural!’ ¡Jamás me lo corto más de dos dedos!”.

“También recordé el día en que me peinó para mi boda. Lo hizo con tanto cuidado y cariño. Ayer mismo pensé… ‘Cuando vaya a Miami lo voy a visitar’. La vida y sus misterios… Justo hoy me entero de que se nos adelantó en el camino. Un genio de la industria de la moda acaba de partir. ¡Gracias por tanto hermoso Oribe! ¡Siempre serás el mejor!”, expresó la cantante.

Más notas como esta:

- Jennifer Lopez se despide con emotivo mensaje de su gran amigo el estilista Oribe

- Muere el célebre stylist Oribe Canales

El consentido de las estrellas

El famoso estilista Oribe Canales falleció a los 62 años. Oribe –como era conocido popularmente—fue un destacado ícono de la moda y de la belleza gracias a los looks que creó para las famosas en las décadas de los 80’s y 90’s.

Entre las celebridades que llegó a asesorar se encuentran una larga lista como las súper modelos, además de Kim Kardashian, Penélope Cruz, Jennifer Lopez, Thalía e incluso miembros de la realeza. El célebre Oribe asesoró en su imagen a Meghan Markle, antes de convertirse en la esposa del príncipe Harry. Además de trabajar con celebridades, también colaboró con diversas casas de moda como Versace, Thierry Mugler, Calvin Kelin, Chanel, Louis Vuitton y Dolce & Gabbana.