Jennifer Lopez se despide con emotivo mensaje de su amigo, el estilista Oribe

Como pocas veces, Jennifer Lopez mostró su lado más sensible al despedir a su gran amigo Oribe Canales, estilista de origen cubano con el que trabajó por al menos 10 años y quien fuera el 'autor' del look de la 'Diva de El Bronx en sus inicios.

A través de su cuenta de Instagram, J.Lo compartió una serie de fotografías en las que aparece al lado del fallecido estilista, acompañándola en los momentos más importantes de su carrera. Además, escribió con un extenso mensaje en el que contó su historia al lado de Oribe y sus sentimientos sobre la lamentable pérdida de quien fuera su amigo y confidente.

VER GALERÍA

“Cuando tenía 16 años me fascinaba la revista Vogue, me subía al tren y miraba todas las imágenes de las supermodelos y me obsesionaba con el pelo. Cuando vi una imagen que me encantó me aseguraba de saber la había hecho y siempre era alguien que se llamaba Oribe”, escribió J.Lo en Instagram.

“Wow ¡me parece increíble! Al paso de los años, cuando estaba haciendo mi primer álbum, comencé a trabajar con Benny Medina. Él me dijo que teníamos que hacer la sesión de fotos para la portada del álbum y me preguntó ‘¿a quién quieres para el peinado y el maquillaje?’ Honestamente yo era nueva en la industria y no conocía a nadie así que recordé las épocas en las que yo veía todas esas revistas y le contesté: ‘Mmmm, a Oribe y Kevin Aucoin’. Benny se rió y me dijo ‘¡ok!’”. Y es que Oribe fue uno de los stylist más reconocidos de la década de los 90 e incluso llegó a trabajar con supermodelos de la época como Linda Evangelista.

VER GALERÍA

“Los siguientes 10 años los pasaría con Oribe a mi lado, en cada momento de vigilia y de trabajo. Nos enamoramos uno del otro, viajamos por todo el mundo juntos y junto con Scott Barnes, me ayudó a florecer en J.Lo”, continuó en su mensaje la cantante, quien hizo referencia a su disco de 2001.

“Fue un momento mágico y agotador. Cuando yo estaba cansada me decía: '¡Tienes que levantarte, ir allá, ser hermosa y fabulosa porque ese es tu trabajo!' Nos reíamos de eso porque eso sonaba como una locura. Luego volvíamos a lo nuestro y nos poníamos a trabajar”.

VER GALERÍA

En el emotivo mensaje, la cantante hizo énfasis en el talento de su amigo y en la forma en la que con su trabajo ayudaba a otras mujeres. “Me hizo amar la parte glamurosa de las cosas, porque él lo amaba tanto y lo veía como una herramienta para empoderar a las mujeres. Amaba la belleza y quería que las mujeres se sintieran bellas y sexys. Amaba el desorden y la imperfección y vio lo interesante que era. Fue un verdadero artista”.

Más notas como esta:

- Muere el célebre stylist Oribe Canales

- 'Pretty in pink'! Jennifer Lopez deslumbró en el estreno de su más reciente película

- 7 abrigos ‘animal print’ inspirados en Jennifer Lopez

Para finalizar, Jennifer Lopez mostró su lado más personal y se despidió así de su gran compañero: “Me hizo sentir especial y hermosa por tanto tiempo. Podría seguir y seguir, pero solo diré con pesar en el corazón: gracias, dulce, hermoso hombre... te extrañaré. Te amo Oribe, demasiado”, finalizó.

Lamentan la muerte de Oribe

Oribe Canales fue un estilista reconocido mundialmente. Por sus manos pasaron miles de celebridades que siempre buscaban trabajar con él y que el día de hoy lamentan su muerte. Una de ellas fue la modelo Linda Evangelista, quien a través de Twitter expresó su pesar por la muerte del artista. “Amaré a mi Oribe para siempre”, escribió la modelo que trabajó con él al inicio de su carrera.

“¡Oribe te echaremos de menos! Tu increíble talento, tu encanto y tu belleza y tu punto justo de chico malo nos hacía reír siempre”, recordó la modelo Cindy Crawford a través de Instagram.

Sin embargo, fue la cantante Miley Cyrus quien nos rompió el corazón con su despedida. “Lo que dicen es cierto, mi corazón está hecho mil pedazos hoy, no puedo casi respirar. Cómo voy a echar de menos a mi dulce amigo Oribe Canales sabiendo que no puedo llamarte ahoy mismo para reirnos, hablar de la vida. Daría lo que fuera por poder decirte una vez más lo bello que me haces sentir. Te quiero Oribe y siempre te querré”.