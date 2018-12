Alejandra Guzmán promete ser una coach exigente en 'La Voz'

Para Alejandra Guzmán el 2019 viene cargado de emociones y grandes proyectos y uno de esos es La Voz por Telemundo. Esta será la primera vez que saldrá en Estados Unidos la versión en español del exitoso programa de NBC The Voice, así que para la cantante –quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años –este nuevo capitulo en su vida profesional es todo un desafío. En entrevista con HOLA! USA, la intérprete habló sobre lo emocionada que está por participar en el programa, en el que, junto con Luis Fonsi, Carlos Vives y Wisin, encontrarán a la nueva promesa de la música.

En esta competencia, Alejandra ‘no dará tregua’ a sus colegas, pues nos confesó que su propósito para el próximo año es ganar La Voz. El show se estrenará el domingo 13 de enero a las 9pm/8c por Telemundo y el conductor del programa será Jorge Bernal, ¡así que prepárate!

HOLA! USA: ¿Cómo te sientes de formar parte de La Voz?

Alejandra Guzmán: Estoy feliz entre puro coach con género distinto. Tenemos muy buena química ente nosotros. Estoy lista para escuchar una voz que me haga sentir emociones, que sea algo que yo quiera trabajar, que como coach me dé algo para poder llegar a ganar este concurso. Me gusta que sea US porque tiene todas las banderas de Latinoamérica y hay una diversidad de concursantes tremenda y también de influencias de todos los países que hay, pero que bueno que se estén dado esas cosas porque las oportunidades de la música ahora son más difíciles para que te conozca la gente.

HU: Eres la única mujer como coach, ¿vas a poner el orden?

AG: ¡Yo creo que voy a poner el desorden! Es lo que mejor me sale, pero yo creo que hay ventaja siendo mujer porque hay ganas de apoyarlas y de darles consejos. Yo creo que en la música también faltan mujeres. Creo que siempre nos cuesta un poco más de trabajo y para eso estoy aquí y me da mucho gusto poder impulsarlas.

HU: ¿Serás una coach exigente?

AG: ¡Sí! Conmigo siempre fueron exigentes mis maestros y creo que es parte de lo que yo tengo. Siempre bailé ballet y es una disciplina dura en la que te tenías que peinar el pelo sin que te quedara fuera uno solo, además de limpiar tus zapatillas y todo eso forma parte de un ritual que yo antes de cantar tengo que revisar mi vestuario, tengo que estar contenta con lo que voy a sacar y poder bailar y expresarme Pero, lo más importante es trabajar tu voz y poder también utilizar las cosas que te han pasado en la vida para tus emociones. Si vas a cantar una balada acordarte de los momentos difíciles y poder transmitir esa emoción en la canción.

¡El show debe continuar!

HU: ¿Cuál ha sido tu peor anécdota sobre un escenario?

AG: Una vez me rompí un pie y tuve que seguir cantando. Una vez se me rompió un pantalón por saludar a alguien y me llené de vergüenza y pedí que me trajeran uno nuevo, pero ni modo, tuve que seguir cantando eso sí, volteada para que no me vieran, ¡me ha pasado de todo!

Hay veces que uno llega cansado y no se de dónde sale la fuerza. O a veces he tenido que cantar recién operada y bueno el público no se entera cuando tiene una herida, pero cuando uno está en el escenario se olvida de todo, el dolor, del tiempo y es lo más maravilloso cuando hay magia. La música me ha dado ganas de siempre volver y volver. A mí lo que más me alimenta en la vida es un aplauso, más que cualquier cosa.