Las redes sociales no perdonan… y una vez más Toni Costa ha salido a la defensa de su pareja, la presentadora Adamari López. Todo comenzó cuando el coreógrafo español compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual hablaba sobre lo gratificante que ha sido llevar sus famosas clases de zumba a tantas personas, además de anunciar que formará parte de Mira Quién Baila All Stars (Univision), en 2019. Sus fieles seguidores aplaudieron su talento, sin embargo, hubo otros que hicieron comentarios negativos en los que figuró Adamari, quien actualmente sigue su proceso de recuperación en casa, luego de una severa infección respiratoria.

Debajo de la publicación de Toni, cientos de sus fans le dejaron comentarios de admiración y buenos deseos, pero hubo uno que llamó su atención. Un usuario escribió: “Pon a Adamari a hacer zumba que lo necesita”. En seguida, el papá de Alaïa respondió de forma magistral: “Empiece usted por tomar clases de educación y luego hablamos”.

La respuesta de Toni Costa a ese usuario fue de lo más aplaudida por sus fans, quienes le demostraron su apoyo. Pero los comentarios no pararon ahí y el mismo usuario siguió escribiendo debajo del post de Toni, quien no se contuvo y le dio otra contestación. El follower de Toni puso: “¿Acaso dije algo que no fuera cierto? Por Dios que gente tan ignorante, jamás la insulte. Dije que se ponga a hacer zumba, ¿tiene algo de malo eso?”. El español le dejó ver cual había sido su error: “Solo es la manera de decir las cosas la que hace la gran diferencia entre las personas con y sin educación”.

Esta no es la primera vez que Toni sale en defensa de su pareja, ya que en más de una ocasión la carismática presentadora ha sido blanco de señalamientos por su figura.

Poco a poco se deja ver en las redes

Aunque todavía no hay una fecha concreta del regreso de Adamari a Un Nuevo Día (Telemundo), parece que su recuperación ha surtido muy buenos efectos, pues hace unas horas, Toni Costa compartió un video en Instagram Stories, en el que se deja ver en compañía de 'Ada' y de la hija de ambos. Según el coreógrafo, los tres iban a la fiesta de unos amigos, en pleno domingo familiar. En el video se alcanza a apreciar a Adamari luciendo visiblemente recuperada.

Apenas la semana pasada reapareció en Instagram Stories con un par de clips en los que hablada de su proceso de recuperación, así como de las ansías que tenía por regresar a la televisión. "Tengo tanto que agradecerles a todos por su cariño y bendiciones que me echaron. Pronto estaré de regreso en Un Nuevo Día”, expresó. En el segundo material, ‘Ada’ dio algunos detalles de lo que está haciendo para fortalecer su sistema. "Estoy haciendo terapias físicas y respiratorias para poder restablecerme por completo".