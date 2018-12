El mundo de la moda y la belleza están de luto. HOLA! USA ha podido confirmar la triste noticia del deceso del famoso stylist Oribe Canales, quien falleció a los 62 años. Oribe –como era mundialmente reconocido –fue un ícono en la industria, sobre todo en las décadas de los 80’s y 90´s cuando su creatividad se hizo notar en las pasarelas más exclusivas. Además de eso, su toque quedó plasmado en las portadas de las mejores revistas del mundo.

Entre las celebridades que llegó a asesorar se encuentran una larga lista como las súper modelos de los 80’s y 90’s, además de Kim Kardashian, Penélope Cruz y hasta miembros de la realeza. Sí, así como lo lees… el célebre Oribe Canales tuvo la oportunidad de asesorar la mismísima Meghan Markle, antes de convertirse en la esposa del príncipe Harry.

VER GALERÍA

Oribe trabajó para prestigiosas marcas de moda como Versace, Thierry Mugler, Calvin Kelin, Chanel, Louis Vuitton y Dolce & Gabbana y fue el responsable de los icónicos looks de las top models Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Crawford. Además de colaborar estrechamente con exclusivas marcas, también trabajó con reconocidos fotógrafos como Irving Penn, Richard Avedon, Mario Testino, Helmut Newton, Herb Ritts, Annie Leibovitz, Patrick Demarchelier y Bruce Weber.

Algunas 'celebs' como Linda Evangelista, han expresado sus condolencias en sus redes sociales. Evangelista usó su cuenta de Instagram para rendirle un emotivo tributo. La modelo de origen canadiense escribió: "Siempre amaré a mi Oribe".

VER GALERÍA

Antes de fundar su propia línea de productos, Oribe, en 2008, Canales trabajó como editor además de ser el estilista preferido de estrellas de la talla de Jennifer Lopez –con quien trabajó por 10 años –Lady Gaga, Cher, Kate Moss, Barbra Streisand y más.

VER GALERÍA

Oribe y Jennifer Lopez se conocieron cuando ella lanzó su primer álbum de estudio On the 6; de hecho él fue el encargado de crear su look. Desde entonces, establecieron una conexión especial y él estuvo a su lado trabajando por años. ¿Recuerdas el look de J.Lo en los Premios Oscar del 2002? Oribe fue el responsable de crear esa voluminosa melena de la que todos hablaron por años.

Oribe Canales nació en Cuba y al poco tiempo, su familia se mudó a Estados Unidos. Años después él puso rumbo a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su trayectoria como stylist. Más de una década después de su llegada a ‘La Gran Manzana’, Oribe abrió su salón de belleza en 1991, el cual pronto se convirtió en uno de los más concurridos por las estrellas.

De acuerdo con la revista Allure, el estilista estadounidense de origen cubano pasaba sus días entre su residencia en Miami y su salón de belleza en Nueva York.