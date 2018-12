Giselle Blondet y el mensaje más tierno para su futura nieta: 'Ya te amo sin conocerte'

Para Giselle Blondet el 2019 será un año muy especial, pues se convertirá en abuela. La conductora de televisión no puede esperar más a tener entre sus brazos a la pequeña, quien llevará por nombre Sophia. Blondet, de 54 años, compartió con sus seguidores en el mes de octubre que su hija menor, Gabriella Trucco, estaba esperando un bebé. A unos meses de esta feliz noticia, la futura abuela no deja de compartir su emoción con sus fans y en una de sus más recientes publicaciones en sus redes sociales, se mostró de lo más ansiosa por llenar de besos y mimos a la pequeña, a la que se refiere cariñosamente como su ‘tormentita tropical’.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió una tierna fotografía en la que aparece abrazando a su hija. La imagen fue tomada hace unas semanas en la fiesta que realizaron para descubrir el sexo del bebé que esperan Gabriela y su esposo William Pabón. Blondet acompañó la bonita postal con la siguiente descripción, en la que deja ver lo ilusionada que está con la llegada de su primera nieta. “¡No puedo esperar a que llegue mi pequeña Sophia! Ya te amo sin conocerte. Cada día que pasa siento más maripositas en el estómago al pensar en ti. Seré abuela, ¡ay Virgen de la Altagracia!”.

Los últimos meses de este 2018 han estado plagados de emociones para la conductora de Univision, pues apenas en agosto pasado Gabriella se casó con su novio y tan solo un par de meses después Giselle dio a conocer que su hija menor estaba esperando un bebé. En noviembre, un mes después de revelar que se convertiría en abuela, la estrella de televisión compartió junto con su hija la primera fotografía del bebé, un momento súper especial para ambas.

¿Y cómo se enteró Giselle de que sería abuela? Su hija le preparó la más especial de las sorpresas. Una semana antes de la boda, Gabriella celebró su despedida de soltera en casa de una de sus amigas y fue en ese evento en el que la joven le pidió a su mamá un momento a solas, pues tenía algo urgente que comentarle. Al fin cuando estuvieron solo ellas, dos. Gabriella le entregó una bolsa de la que Giselle sacó ropita de bebé. Pasaron unos segundos antes de que Giselle pudiera reaccionar a ese mensaje, ¡su rostro irradiaba felicidad!

¿Con planes de boda?

Más plena que nunca y con las satisfacciones que sus tres hijos, Harold, Andrea y Gabriella, le han dado, ¿piensa Giselle en pasar por el altar con su novio? Desde hace tres años, la comunicadora sostiene una relación con el empresario español Jaime Fernández, y podría ser que con las bodas de sus hijas -celebradas en este año- ella se haya ‘contagiado’ del ánimo festivo, sin embargo, confesó al portal Mamás Latinas que no hay prisa por dar un paso más en su relación: “La verdad que no lo sé, llegado el momento tomaré la decisión, pero estoy a gusto como estoy en este momento. Me siento feliz y creo que eso es lo más importante”.