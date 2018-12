Angélica Vale y sus hijos conocen al ‘Grinch’ en Universal Studios, ¡tienes que ver su reacción!

¡Cómo una niña más! Angélica Vale pasó la velada más divertida al lado de sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, en Universal Studios Hollywood, en California. Contagiados por el espíritu navideño, los tres visitaron el parque de diversiones, el cual se transformó en la tierra del Grinch, el famoso villano que pretende robarse la Navidad. Junto con sus hijos, de seis y cuatro años de edad, respectivamente, Angélica la pasó increíble y en sus redes sociales compartió las fotos y videos más increíbles de esta visita especial.

En las instantáneas, Angélica aparece súper abrigada al igual de sus retoños, quienes parecen de lo más animados. En la primera de las imágenes que compartió, aparece ella en primer plano y al fondo sus hijos. Emocionada por esta experiencia escribió: “¡Muy feliz! Nos escapamos a ver la Grinch”.

La actriz de 43 años también publicó unas instantáneas en Instagram Stories en las que sus hijos se dejan ver de lo más emocionados conociendo a los personajes que integran la célebre Grinchmas, una de las atracciones más increíbles para visitar en familia durante esta temporada. Angeliquita y Daniel tuvieron la oportunidad de conocer al mismísimo Grinch e incluso compartieron una foto con él, mientras su orgullosa mamá la hacía de su fotógrafa.

Por el aspecto que tiene este personaje de ficción, podría pensarse que los niños estarían un poco asustados, pero nada de eso, quedaron fascinados con el 'temido' villano, inspirado en el cuento del Dr. Seuss.

Su vida entre México y Estados Unidos

Para la actriz este 2018 fue de lo mejor, ya que regresó a las filas de la cadena mexicana Las Estrellas para hacer la telenovela Y Mañana Será Otro Día, Mejor, donde compartió créditos con Alejandra Barros y Diego Olivera. Aunque estaba muy contenta por este triunfal regreso a los melodramas en México, ‘La Vale’ tenía una profunda inquietud cada vez que tenía que dejar Los Ángeles para volar a su país natal y grabar la telenovela. Angélica lleva una década viviendo en Estados Unidos y según contó a Univision, dejar a sus hijos en casa le partía el corazón. “Me cuesta muchísimo... todos los domingos me vengo y los dejo en casa llorando ese camino de los domingos al aeropuerto es horrible y me entra una angustia en el pecho”, confesó.

Al terminar con sus compromisos laborales, la agenda de la actriz se relajó y continuó con su vida en Los Ángeles, al lado de sus pequeños y de su marido, el productor Otto Padrón. Desde hace más de 10 años, Angélica reside en Estados Unidos, y por motivos de trabajo suele viajar frecuentemente a México. Haciendo un balance sobre cómo ha sido su vida en los últimos años, la estrella de novelas como La Fan o La Fea Más Bella contó a Tv Notas: “Ha sido una década maravillosa, qué te puedo decir: me enamoré, me casé, tuve dos hijos. Ha sido una década increíble. Ha sido una época difícil también, no te creas, porque estar fuera de México me cuesta mucho trabajo y lo añoro muchísimo, pero ha sido una década llena de amor, hermosa por mis hijos y la familia que he formado. La verdad es que sí estoy muy contenta”.