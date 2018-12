¡Preciosas! Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey esperan con ilusión la Navidad

¡Al fin llegó esa época del año! Las celebridades están más que listas para celebrar con los suyos la magia de las fiestas navideñas. Famosos como William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya decoraron su hogar y esperan con ansías el día 24 de diciembre, para reunirse con sus seres queridos y celebrar en familia. Mientras se acerca esa fecha tan especial en el calendario, la pareja de actores disfruta de momentos especiales con sus encantadores hijos, Christopher Alexander, de 12 años, y Kailey, de ocho.

Acostumbrados a compartir las postales familiares más bonitas, Elizabeth Gutiérrez publicó una de las imágenes más bellas al lado de su hija menor, quien es su vivo retrato y perfile para convertirse en toda una linda muchachita. En su Instagram, donde tiene más de 2.2 millones de followers, la actriz posteó una imagen donde aparecen ambas frente a unas vistosas decoraciones navideñas. Elizabeth acompañó la instantánea con la siguiente descripción: “Mi Kailita” y agregó unos emojis navideños.

A unas horas de haber publicado la fotografía, esta tiene más 53 mil 'me gusta' y cientos de comentarios por parte de sus fieles fans, quienes no dejaron de destacar la belleza de ambas, además de asegurar que son idénticas. Y es que de su mamá, Kailey no solo heredó la belleza, sino el talento, ya que es una gran bailarina y es dueña de una voz privilegiada.

En sus redes sociales, Elizabeth suele presumir los dones de su hija, quien en más de una ocasión ha dejado sin aliento a sus seguidores, pues a su corta edad deja ver que podría tener una carrera dentro del mundo del entretenimiento como sus papás.

Recientemente, Elizabeth publicó un video de su hija bailando y cantando una canción en inglés, demostrando una gran habilidad para el baile. Orgullosa de los logros de la más pequeña de la casa, 'Eli' acompañó el video con la siguiente descripción: "Mi pequeña súper estrella". Los fans de los Levy Gutiérrez no dejaron de ver el video, comentando lo bonita que Kailey se estaba poniendo, además del gran parecido con su famosa mamá.

Y el deporte también destacan sus hijos

Mientras Kailey es un encanto con las artes, el hijo mayor de la pareja es toda una estrella del béisbol. 'Tophy' -como cariñosamente lo llaman- practica ese deporte con una gran constancia y disciplina, destacando como uno de los mejores de su equipo. Emocionados por la dedicación que el joven ha puesto en este deporte, tanto William como Elizabeth lo apoyan al cien por ciento.

Sobre la decisión de practicar este deporte, William comentó a El Gordo y la Flaca (Univision): “Cuando él decidió jugar béisbol, se lo dijimos: 'Lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Así sea béisbol, básquetbol, fútbol o artista'. Lo que él elija hacer, que sea algo que le guste”.