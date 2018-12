Llegó la Navidad en casa de los Ochmann, ¡mira quién decoró el pino!

Sin duda, la Navidad de este año será una de las más especiales en la vida de los Ochmann-Derbez, y es que por primera vez la pequeña Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, gozará de las fiestas de fin de año al lado de su famosa familia. De hecho, el hermoso retoño de la pareja de actores ya vivió su primera experiencia navideña de su cortísima vida, pues Aislinn Derbez compartió varios videos en los que se ve al padre de su hija supervisando la puesta del tradicional árbol de Navidad, una tarea de la que Kailani fue participe.

Sin embargo, Aislinn no estaba nada contenta con la iniciativa de su marido, pues Mauricio decidió poner el árbol mientras la actriz estaba en el súper por lo que a su llegada le llovieron los reclamos al actor. “Por qué no me esperaste”, dice muy seria mientras graba a su esposo colocar algunas esferas en las ramas del pino. “Por qué me sacaste de tu actividad… esto es imperdonable”, continúa diciendo la mayor de los hijos de Eugenio Derbez mientras sostiene unas esferas en sus manos.

Pero Mauricio no lo hizo solo, pues según reveló en los mismos videos, el actor contó con la tierna ayuda de su pequeña hija de apenas 10 meses de nacida. “Lo puso solito”, dice Aislinn. “Que no lo puse solo, me ayudó Kailani”, le contesta Mauricio, quien no deja de ponerle esferas a su árbol. Seguramente esta Navidad será muy diferente a las acostumbradas en la familia, pues con el reciente nacimiento de la pequeña vino a cambiar la vida de todos.

Las navidades de esta legendaria dinastía son fechas en las que apuestan por la unión familiar y no tanto por una gran celebración tan producida. Tal y como lo demostraron durante la Navidad pasada, cuando vimos a toda la familia reunida con sus looks más casuales (pijamas), cenando y, luego, relajados disfrutando de la convivencia familia, incluso vimos a Mauricio Ochmann lavando los trastes de la cena.

Kailani ante los ojos de todos

Es gracias a las redes sociales de Mauricio y Aislinn que hemos podido ser testigos de los primeros meses de vida de Kailani. Ya la vimos nacer, balbucear e incluso gatear, sin embargo, esta misma semana la pequeña sorprendió a sus papás al ponerse de pie solita, evento que obviamente quedó registrado en las historias de Instagram de sus papás.

Ahora que las redes sociales se han convertido en el vehículo perfecto para que los famosos puedan tener contacto directo con sus fans, la hija de Eugenio Derbez y su marido no han tenido problema en compartir con sus seguidores los momentos más importantes de sus vidas por este medio, como cuando revelaron que esperaban a su primera hija y su posterior nacimiento.