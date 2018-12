Cecilia Suárez, la popular actriz de La Casa de las Flores, revela en HOLA! USA las razones por las que no habla de su hijo

El éxito de Cecilia Suárez es inminente. Sin duda alguna se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y su papel de Paulina de la Mora, en la popular serie de Netflix La Casa de las Flores, se ha robado el corazón de muchos. En medio de la promoción de su más reciente película Perfectos Desconocidos, donde volvió a trabajar de la mano del director Manolo Caro, la actriz conversó en exclusiva con HOLA! USA, desde el impresionante hotel Downtown de la Ciudad de México, sobre las ventajas y desventajas de la fama, sus proyectos a futuro y su vida diaria.

VER GALERÍA

Aunque es consciente de que la fama y el reconocimiento pueden ser pasajeros, agradece que le haya llegado justo en este momento de su vida, cuando se dice más madura. “Sé que estas cosas a veces suceden, y después de un tiempo, también la vida se vuelve a acomodar en una cotidianeidad con menos atención, y que lo que realmente nos respalda a todos es el trabajo, la constancia y la disciplina”, expresó la actriz en una entrevista muy cercana en la nueva edición de HOLA! USA que ya reciben los suscriptores y sale a la venta en quioscos el próximo 21 de diciembre.

Adquiere esta edición de HOLA! USA, o suscríbete aquí.

De hecho, la actriz se siente mejor cuando las miradas no están sobre ella y pasa desapercibida, tanto, que admite le gustaría ir a donde sea sin ser reconocida. “Creo que eso de no poder transitar ciertos lugares también depende mucho de uno y de la actitud que uno tenga. Me gusta no ser notada mucho; lo disfruto”, nos confesó.

Cecilia charló con HOLA! USA sin tapujos sobre sus pasiones, el amor y hasta de las cosas que la conquistan, sin embargo, es tajante cuando es cuestionada sobre la relación que mantiene con Teo, su pequeño retoño. “No hablo de eso. Él tiene derecho a tener privacidad por ser un infante, y que yo hable de nuestra relación invade su intimidad. Por eso elijo no hacerlo”. Una declaración que es congruente con su gusto por pasar desapercibida y el estilo de vida que lleva, pues es poco lo que permite se sepa sobre su privacidad.

Defensora de las mujeres ante la ONU

Cecilia Suárez estuvo presente en las Naciones Unidas para el lanzamiento de la iniciativa #SpotlightEndViolence, que destina recursos para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en México y otros países. “Es triste la razón (por la que fui convocada), y sería mejor que en un futuro no tengamos que sentarnos a hablar de esas cosas, sino que sea parte de cómo entendemos la vida a través de la justicia, del respeto y de los derechos manifiestos en todas las áreas de la vida”, nos comentó la hermosa actriz siempre ha mostrado sin pudor su lado activista.