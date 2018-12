Ana Patricia Gámez abre las puertas de su hogar a HOLA! USA para presentarnos a Gael Leonardo, el más pequeño de la familia

Tal y como lo prometió, Ana Patricia Gámez nos abrió las puertas de su casa en Miami para presentarnos a su hijo más pequeño, el guapo Gael Leonardo de apenas cinco meses de edad. En la edición de diciembre de HOLA! USA, que ya reciben los suscriptores y sale a la venta en los quioscos a partir del 21 de diciembre, la presentadora de Despierta América (Univision) – acompañada de su esposo Luis Carlos Martínez y su hermosa primogénita Giulietta, de 4 años- habla de cómo su vida ha cambiado tras el nacimiento de su segundo hijo y de lo bien que le ha ido como madre, esposa, empresaria y presentadora, un reto que confesó, ha sido más sencillo de lo que esperaba.

La experiencia adquirida en su embarazo anterior y los cuatro años previos de crianza de la pequeña Giulietta han facilitado la vida de la exreina de belleza en esta nueva etapa de su vida en la que su familia ha crecido. “Tener un segundo hijo si bien es un poquito más difícil, porque una descansa menos, ya tiene experiencia de mamá primeriza. Y la ventaja es que mi hija lo ha acogido de una forma muy buena. No he tenido mayores contratiempos, claro a excepción de que en las noches el sueño sí de pronto es poco, pero una se acostumbra a eso. Ya cuando Gael me sonríe me da la energía que necesito para continuar el día”, nos cuenta Ana Patricia al recibirnos en su hogar, desde donde también posó para HOLA! USA en compañía de toda su familia.

Sin duda alguna, este es un buen momento para la hermosa presentadora de Univision y ella lo sabe, pues con la llegada de las fiestas de fin de año, que por cierto serán las primeras del pequeño Gael Leonardo, Ana Patricia reflexiona sobre lo vivido en 2018 y se dice bendecida. “Cada vez que llega un nuevo año, uno se plantea nuevas metas, nuevos sueños por cumplir. Yo creo que en este 2019 no tengo nada que pedir porque gracias a Dios tengo todo lo que he querido y más”.

Su fans también son su familia

Ana Patricia Gámez mantiene una relación muy cercana con sus más de 2 millones de seguidores de Instagram, en donde comparte detalles de su vida detrás de las cámaras y hasta de su familia. De hecho, ellos fueron testigos de la evolución de su último embarazo y hasta se enteraron de primera mano del nacimiento de Gael Leonardo, el pasado 10 de julio de 2018. No cabe duda de que para la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 sus fans son como su familia, pues comparte con ellos los momentos más importantes de su vida.