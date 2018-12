María Celeste Arrarás revela a HOLA! USA los sueños que le quedan por cumplir y comparte detalles de su vida familiar

Aunque pareciera que María Celeste Arrarás ha conquistado todo a lo largo de su trayectoria, para la periodista de origen puertorriqueño aún quedan muchos sueños por cumplir. En una entrevista en exclusiva, la cual podrás encontrar en la edición de diciembre de HOLA! USA que reciben los suscriptores desde el 13 diciembre y sale a la venta en los quioscos a partir del 21 de diciembre, nos cuenta a detalle cuáles son esos deseos que busca hacer realidad y que no tienen que ver con el plano profesional. “Ver a mis hijos encaminados en sus carreras. Julián, el mayor, ya está en su tercer año de ingeniería eléctrica. Adrián acaba de empezar universidad y a Lara le queda un año de secundaria. En este mundo tan competitivo no basta con tener un diploma universitario, también tienes que estar bien enfocado y trazarte metas. Mi sueño es que las alcancen”.

La escritora del libro El Secreto de Selena, que sirvió de inspiración para la serie del mismo nombre que se estrenará por Telemundo en 2019, revela a HOLA! USA cómo es su vida personal tras consolidarse como profesional y disfrutar los frutos que su trabajo le ha rendido. “Tengo más paz que nunca. Ahora tomo las cosas con más calma pero sin dejar de vivir cada experiencia con intensidad. Sé valorar mis relaciones afectivas mucho más porque sé cuánto duele perderlas si no las cuidas debidamente”.

Aunque reconocemos su faceta como periodista, pocos saben que María Celeste es una ama de casa entregada que no solo cocina muy bien, sino que además es una excelente jardinera. “Hasta soy buena en el jardín. Las plantas se me dan muy bien. Todo eso me hace muy feliz”, confiesa a HOLA! USA la presentadora que junto a Myrka Dellanos, creó todo un nuevo concepto de noticiario en la década de los 90, cuando fue parte del programa Primer Impacto (Univision).

El gran año de María Celeste Arrarás

Además de estar al frente de la conducción de Al Rojo Vivo (Telemundo), María Celeste Arrarás tiene varias facetas y su influencia en los medios de comunicación la ha llevado a convertirse en protagonista de la serie El Secreto de Selena, la cual basa su trama en el libro homónimo que escribió hace años. Sin embargo confiesa sentirse extraña al verse personificada en la televisión por otra persona, a pesar de que fue ella misma quien escogió a la actriz que la interpretaría. "Escogimos a la actriz mexicana Sofía Lama. Su prueba me gustó, hacía gestos que yo hago. Pero sobre todo es fuerte en pantalla y detrás de ella, como yo", confesó durante una charla que mantuvo con ¡HOLA! México.

A parte de este gran logro profesional, en abril de este año, la periodista recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas. A más de 30 años de haber comenzado su trayectoria en los medios, al fin María Celeste ha visto culminado uno de sus más grandes sueños... ¡y los que faltan!