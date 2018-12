En HOLA! USA: Thalía nos revela el secreto de su exitoso matrimonio con Tommy Mottola

Thalía ha tenido mucho éxito en su carrera artística, pero también ha sido bendecida en su vida sentimental. Su estable matrimonio con Tommy Mottola, con quien lleva más de 18 años casada, hace inevitable la pregunta: ¿cómo lo logra? En esta entrevista exclusiva realizada por ¡HOLA! USA -tema central de nuestra edición de diciembre-, la cantante nos revela detalles de su relación con el empresario y de su familia, en especial sus hijos Sabrina y Matthew.

“El ser como uno es, eso ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy. No me ama más porque me arreglé y me puse tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso”, nos comenta la intérprete, quien además asegura que su madre, Yolanda Miranda, ha sido su inspiración en la vida. "Me enseñó que en la vida todo es posible. Si no te está yendo bien aquí en este lugar, empaca tus maletas y vete al mundo, el mundo es gigantesco".

