¿Quién no conoce a Thalía? Es casi imposible no reconocer su nombre dentro del mundo del entretenimiento, tanto en inglés como en español. La cantante de origen mexicano es hoy por hoy una de las mujeres más influyentes del espectáculo y la tenemos para ti en la nueva edición de HOLA! USA de diciembre, la cual llegará a los suscriptores desde el 13 de diciembre y saldrá a la venta en los quioscos a partir del 21 de diciembre. La artista nos abrió su corazón y conversó sobre sus planes y sus pasiones, sin embargo, el tema central de este ameno encuentro fue su amada familia, la cual ha formado desde el 2000 al lado del productor musical Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos, Sabrina Sakäe y Matthew Alejandro.

Con la simpatía y buena vibra que la caracterizan, nos reunimos con Thalía en el célebre Hotel Plaza de Manhattan y ahí nos contó de su día a día como madre y celebridad, al lado de sus hijos, su esposo y sus múltiples compromisos.

Aunque su carrera es una de sus más grandes pasiones, nada se compara con el hecho de pasar tiempo de calidad con su esposo e hijos. ¿Cómo se divierten los Mottola Sodi? Son como cualquier familia, que se sienta frente al televisor y disfruta de besos y mimos, acompañados por una buena película. “Disfrutamos apapacharnos, buscar un rinconcito en la casa donde estemos comfy y ver películas a todo el maratón de Stranger Things. Y luego lo discutimos, lo hablamos, nos lo creemos y jugamos”.

Sabrina y Matthew, de 11 y 7 años, respectivamente, poco a poco van desarrollando sus personalidades, y para la intérprete de Lento, no hay nada más especial que escucharlos: “Para mí, ese es el regalo más grande, dialogar con mis hijos que ya están en una edad donde abren sus corazoncitos, sus vulnerabilidades, donde empiezan a tener relaciones con otros niños en la escuela: ‘Me trató mal, hoy no me saludó, ¡Ay! Tengo un amigo nuevo, tengo una amiga nueva…’ Eso, estar siempre bien pendiente de que lo que les dices en ese momento porque puede influir a esa persona en un futuro”.

Un amor real desde hace más de 18 años

Además de hablar sobre la forma en la que cultiva la relación con sus hijos, Thalía también nos reveló el secreto para un matrimonio tan duradero como el suyo. Apenas la semana pasada, Thalía y Tommy celebraron su 18° aniversario de bodas. ¿El secreto para un matrimonio tan duradero? “Definitivamente, no tener ninguna máscara, ninguna pretensión, ningún disfraz. Porque yo a él lo amo tal cual es y él a mí me ama tal cual soy; no me ama más porque me arregle y o me ponga tal reloj o tales zapatos de marca. A mí no me interesa que él maneje tal carro, que traiga tal reloj. El nació en un barrio muy popular de aquí, en el Bronx, y yo nací en un barrio muy popular de mi ciudad (Ciudad de México) que es Santa María la Ribera. Entonces, aunque estemos viviendo una vida tan maravillosa, nosotros venimos de ahí y estamos viviendo esto, pero si regresamos allá, somos felices”.

Thalía es también la reina de las redes sociales y con su ThalíaChallenge ha revolucionado a sus fans. "¡Amo las redes sociales! La gente que me sigue conoce mi lado loco, mi humor negro, mi irreverencia, mi desquiciamiento", nos contó divertida en esta edición en donde ella es la gran estrella.