Tras los rumores, Adamari López vuelve a Instagram y hace un importante anuncio

Luego de semanas de ausencia en sus perfiles en las redes sociales, Adamari López reapareció y publicó unos videos en Instagram Stories, en los que habla de su recuperación, así como de las ganas que tiene de regresar a la televisión y a sus actividades cotidianas. ‘La Chaparrita de Oro’ –como es popularmente conocida –se mostró visiblemente recuperada. Con estos videos, Adamari responde a los rumores que una publicación dio a conocer hace unas horas, en los que aseguran que la ojiverde no estuvo hospitalizada por influenza, sino por otros motivos de salud relacionados con un tratamiento de fertilidad. A los pocos minutos de haber compartido esos materiales, la también actriz los borró de su cuenta de Instagram.

“Tengo tanto que agradecerles a todos por su cariño y bendiciones que me echaron. Pronto estaré de regreso en Un Nuevo Día”, expresó en el primer video con un tono de voz aún un poco débil debido a la severa infección respiratoria que padeció. En el segundo material, ‘Ada’ dio algunos detalles de la recuperación que está llevando a cabo para fortalecer su cuerpo. "Estoy haciendo terapias físicas y respiratorias para poder restablecerme por completo", agregó.

Además de publicar esos contenidos en su Instagram, la puertorriqueña de 47 años contó que está haciendo unas bolsitas con duces típicos con motivo de las fiestas navideñas, las cuales entregará a sus amistades. Estos videos representan su regreso a las redes sociales tras semanas de silencio. La última vez que publicó fotos o videos en Instagram Stories fue a mediados de noviembre, cuando agradeció a sus fans por todas las muestras de cariño que le habían brindado a ella y a su familia mientras estuvo ingresada en un centro médico en Miami, Florida.

Parece que el regreso de Adamari está cada vez más cerca pues en sus redes sociales poco a poco ha dado señales de actividad, como en esos videos o en sus comentarios hacia otras celebridades. La semana pasada, 'Ada' tuvo un lindo gesto con Angélica Vale, a la que le comentó una fotografía que había publicado en su cuenta y destacó lo hermosa que había lucido en una entrega de premios.

La presentadora Myrka Dellanos lleva un par de días como presentadora invitada en Un Nuevo Día de Telemundo y ya se ha ganado el corazón de los televidentes de esa emisión. En una entrevista con People en Español, la periodista habló de este regreso a la televisión hispana y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de cariño y buenos deseos a Adamari López. En ausencia de ‘Ada’, Myrka estará como presentadora del show solo por esta semana, lo cual ha sido del agrado del público.

A pesar de que Myrka está ocupando el lugar de Adamari López, aseguró a la publicación que desafortunadamente no ha tenido oportunidad de conversar con la puertorriqueña. Además de esto, compartió algunos de los detalles que los seguidores de ‘Ada’ desconocían acerca de su condición. “Ella está en casa, y ha estado muy grave, me dijeron que estaba con oxígeno, siempre le mandamos saludos. La he puesto en oración porque me imagino que ha sido difícil y más teniendo esa niña chiquita. Esperamos que regrese para principios del año más tranquila”.

Dellanos, quien estuviera al frente de programas como Primer Impacto (Univision), le envió a Adamari un mensaje de apoyo y le deseó lo mejor para que el próximo año esté lista para regresar triunfalmente a Un Nuevo Día, matutino que conduce al lado de Rashel Díaz, Marco Antonio Regil y Rashel Díaz.

"No soy una persona que está con ella siempre, pero cada vez que la he (visto) es tan dulce y cariñosa, es el tipo de persona con la que yo tendría afinidad. Creo que ella siempre está tratando de resaltar las cosas positivas y bonitas. Es cómica y por algo tiene el cariño del pueblo. Que se concentre en mejorar, que sepa que hay muchas y muchas personas orando por ella, que no se preocupe por su trabajo, la gente la extraña muchísimo y solamente están esperando por ella. Y que toda su energía sea para recuperarse. Y el 2019 será mucho mejor".