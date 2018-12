Francisca Lachapel revela los detalles de su romántica propuesta de matrimonio

Para Francisca Lachapel, estas vacaciones de invierno serán inolvidables, pues su novio le pidió matrimonio de la forma más romántica. La pareja viajó a Dubái, y en los primeros días de este exótico viaje, la dominicana se llevó la sorpresa de su vida cuando su galán –del cual desconocemos su identidad –se arrodilló entre las dunas del desierto para pedirle matrimonio. Emocionada por este nuevo capítulo en su vida, Francisca compartió todos los detalles de este mágico momento con sus compañeros de Despierta América, mediante un enlace telefónico.

Desde Dubái, Francisca llamó a sus colegas, quienes estaban de lo más emocionados por saber hasta el mínimo detalle de este romántico momento, el cual varias de sus compañeras ya le habían advertido que sucedería durante su viaje a Oriente. “Estoy super feliz, imagínense no me lo puedo creer. No me he quitado el anillo ni un solo segundo. Fue demasiadamente hermoso, fue irreal…”, dijo Lachapel, mientras en el estudio Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Ana Patricia Gámez, Carlos Calderón y Satcha Pretto, escuchaban con atención.

“Karla ya me había dicho: ‘Te van a dar el anillo en el desierto’. Nunca pensé que me fueran a dar el anillo en el desierto porque no es algo con lo que nosotros tengamos un tipo de conexión, ni nada por el estilo. Teníamos en el viaje, el plan de ir en un safari por el desierto, entonces yo dije: ‘Quiero fotos y una cámara porque lo quiero usar para mis redes sociales’”.

Lachapel detalló que, cuando le dijo eso a su novio, él reaccionó de la mejor forma, pues sin proponérselo, el momento de la proposición quedaría grabado en video y Francisca no sospecharía de los preparativos. “Él sólo dijo ‘Yes’, porque se lo hice muy fácil. Fuimos al desierto, todo súper lindo. Íbamos en una camioneta, caminando por las dunas”.

“De repente había un show de un halcón, nos estaban mostrando que tan rápido van los halcones y todo lo demás y estaban esperando el atardecer… De pronto, empezamos a subir a la cima de una duna y ahí puso una canción nuestra canción favorita en su teléfono, Perfecta Sinfonía de Andrea Bocelli, pero eso es algo que él ya había hecho antes, yo iba caminando y de repente él me dijo: 'Baby yo quiero pasar el resto de mi vida contigo' y yo le dije, 'Yo también quiero pasar mi vida contigo' y en esa parte, parece que lo programó porque justo cuando en la canción sonó ‘Sei la mia donna’ en italiano (sé mi mujer, traducido al español) y él dijo la misma frase y se puso de rodillas.

Los buenos deseos para los novios

A través de la cuenta de Instagram del matutino de Univision, sus compañeros le enviaron a los novios sus mejores deseos. Karla Martínez, quien estaba segura de que le darían el anillo a Francisca en este viaje dijo: “Mi ‘Fran’ que te puedo decir estoy súper emocionada, te lo dije antes de irte, te dije que te iban a proponer matrimonio en el desierto. Me alegro mucho por ti, porque sé lo que significa el mar para ti y que de aquí en adelante vengan muchas cosas bonitas que es todo lo que te mereces”. La presentadora detalló que la mamá de Francisca, la señora Divina Montero, no ha parado de llorar de felicidad desde que se enteró de la buena noticia.

Raúl González se sumó a las felicitaciones: “Amiga, eres bellísima, estoy muy contento por ti y por tu novio, aunque todavía no se su nombre. Te amo Francisca Lachapel”. Este mensaje fue grabado por Raúl en un perfecto italiano, pues según los rumores, el novio de Francisca es de origen italiano.

El Chef Yisus y Carlos Calderón también le grabaron un mensajito especial a Francisca y a su prometido y les desearon lo mejor por su boda. Incluso, algunos como Satcha Pretto ya vieron a la modelo y a su pareja ¡de papás!

La periodista dijo lo siguiente en su video: “Estoy tan contenta por esa noticia querida, te agradezco por haberla compartido conmigo primer, a través de un mensaje de texto. Estamos ansiosos porque regreses para poder abrazarte, y con mucho entusiasmo para que traigas al gran prometido a Despierta América. Van a ser una pareja de padres, porque yo auguro que serán unos papás hermosos”.