¡Romántico y sorpresivo anuncio! Francisca Lachapel se compromete

Para Francisca Lachapel sus vacaciones de inverno serán inolvidables, pues además de ser de lo más exóticas en la paradisíaca ciudad de Dubái, la presentadora de Despierta América ha recibido una propuesta de matrimonio de parte de su misterioso galán, del cual desconocemos su identidad. A través de sus redes sociales, la dominicana publicó una foto del momento más especial y compartió con sus fans la emoción de comenzar un nuevo capítulo en su vida amorosa al lado del hombre que le hecho creer de nuevo en el amor.

Emocionada, Francisca compartió con sus fans un bonito mensaje en el que expresaba todo lo que su novio –y futuro esposo –significaba para ella. “¡Dios mío! Que maravilloso has sido conmigo… ¡Gracias Dios! Siempre has sabido sorprenderme y llenar mi vida de amor de la forma más generosa. Mi corazón está lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida a hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por mi, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón. Él es una gran bendición”.

Además de esas palabras para su galán, ‘Fran’ agradeció a sus seguidores por su apoyo en los últimos meses en los que se ha desarrollado su noviazgo: “Por supuesto que tenía que compartir este momento con ustedes porque han estado siempre conmigo en las buenas en las malas y sobre todo porque han entendido y respetado la privacidad con la que hemos manejado nuestra relación. Pero este momento no me lo podía guardar… ¡Estoy tan, tan feliz! Sé que a mi regreso a mi casa Despierta América les contaré como fue este momento tan importante en nuestra vida. ¡Los quiero!”.

Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, quienes la han colmado de buenos deseos y bendiciones en este nuevo capítulo en su vida y en la de su novio. Dus colegas y amigos de Univision también se han manifestado sobre esta nueva noticia. Ana Patricia Gámez, Clarissa Molina, Jomari Goyso, Karina Banda, Karla Martínez y Pamela Silva Conde, son solo algunos de los que le han enviado mensajes de felicitación.

¿Qué sabemos del prometido de Francisca Lachapel?

Para la reina de belleza, este matrimonio sería su segunda vez por el altar, ya que previamente estuvo casada con Rocky Lachapel. Luego de dos años y medio de matrimonio, la pareja tomó la decisión de separarse en 2016. Luego de dos años divorciada, la ganadora de Nuestra Belleza Latina decidió darle una segunda oportunidad al amor este año, el cual termina de la mejor manera con todo y anillo de compromiso.

En el marco del lanzamiento de su libro Una Reina Como Tú, en marzo pasado, la presentadora conversó con Jomari Goyso acerca de su publicación y por supuesto, el tema de su novio no pasó desapercibido. En aquella entrevista ante las cámaras de Primer Impacto, Francisca aceptó que su corazón tenía a alguien muy especial: “Estoy enamorada”. El periodista le preguntó si veía a ese hombre como el padre de sus hijos, a lo que ella respondió que sí. “Si yo no viera eso en él, no estaríamos juntos”. La modelo comentó que su novio es ajeno al mundo del entretenimiento, así que será hasta que comience con los preparativos de su boda que conoceremos el nombre y el rostro de su amado.