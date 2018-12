El ‘regalo’ que Marc Anthony le dio a Jennifer Lopez, cuando estaban casados, y ella felizmente conserva

A pesar de que el matrimonio de Jennifer Lopez y Marc Anthony no llegó a buen término, la pareja tiene una relación cordial por el bien de sus mellizos, además de esto comparte bonitos recuerdos y amistades en común. De hecho, Marc fue quien presentó a J.Lo con la que es su mejor amiga, y aunque el matrimonio de los cantantes se deshizo luego de casi 10 años, la intérprete de Dance Again se quedó con la amistad de Leah Remini, algo por lo que siempre estará agradecida con Marc, pues de no haber sido presentadas por él, ambas difícilmente hubieran coincidido y quizá no serían las grandes confidentes que ahora son.

En entrevista con Entertainment Tonight, Jennifer Lopez y Leah Remini conversaron acerca de su gran amistad, la cual se ha fortalecido en los últimos meses, ya que por primera vez compartieron créditos en una película llamada Second Act, en la que la cantante aparece de protagonista y funge como productora. En este encuentro con el medio estadounidense, Leah habló sobre el momento en el que Marc la presentó con Jennifer y confesó que por momentos se sintió intimidada por su belleza y su talento. “Yo era amiga de Marc Anthony, y después él comenzó a salir con Jennifer mientras estaba haciendo una película. Fui al estreno y él me dijo: ‘¡Tienes que conocer a Jennifer!’ Y él le estaba diciendo a Jennifer, ‘Tienes que conocer a Leah y a Angelo (Pagan)’, mi esposo”, recordó Leah.

“Así que fui a la premiere deseando que ella (Jennifer Lopez) fuera fea en la vida real”, indicó Remini entre risas. “Y luego, mientras me acercaba a ella, yo estaba como: ‘Espero que sea la luz. Quizá sólo se ve bien aquí con todos los reflectores’, y más me acercaba y pensaba: ‘Hay mucha luz aquí y ella se ve realmente hermosa’”, expresó. “¡Incluso dije eso en voz alta! Yo dije: ‘Por Dios Santo, ¿por qué eres tan bonita?’ Y ella se echó a reír”, indicó Leah. “Al poco rato, yo estaba como: ‘Ugh, espero que sea un poco tonta’. Yo quería encontrar algo y no pude”.

“Y fue ahí donde nos enamoramos”, añadió Jennifer con una gran sonrisa. La actirz de Saved By the Bell agregó que le llamó la atención la sencillez de la llamada 'Diva de El Bronx'. “Su sentido del humor, el hecho de que pudiera meterme con ella y de que no se lo tomara tan en serio, decía mucho sobre ella”, explicó Remini.

“Nuestra química fue instantánea, como sucede en esas ocasiones en las que te das cuenta de que te encanta una persona y disfrutas estando cerca suyo porque te hace reír. Ella es genial y tuvimos una infancia similar. Por eso funcionamos tan bien juntas“, añadió Jennifer.

Su amistad en la pantalla grande

Aunque han sido amigas por años, Second Act fue la oportunidad perfecta para trabajar juntas en cine por primera vez. Curisomente, en dicho fime Lopez y Remini intepretan a dos buenas miagas; Maya y Joan, respectivamente. "La amistad de Maya y Joan es tan parecida a la de nosotros", dijo J.Lo, quien desarrolló el guión junto con sus compañeros productores Justin Zackham y Elaine Goldsmith-Thomas. “Así que le rogamos (a Leah) para que lo hiciera”.

Jennifer comentó que ella había conversado con sus colegas sobre lo especial que sería si Leah aceptara participar en la película, pues la química entre ambos personajes sería realmente auténtica. “Sabía que, si podíamos capturar nuestra honestidad, nuestro amor, y nuestro humor de verdad, sería algo muy entretenido y divertido para el público”.

Second Act, en a que también participan Milo Ventimiglia y Vanessa Hudgens, y dirigida por Peter Segal, se estrenará el próximo 21 de diciembre.