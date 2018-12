La presentadora Myrka Dellanos es uno de los rostros más queridos de televisión hispana, y a lo largo de su trayectoria se ha ganado el reconocimiento y el cariño del público, quienes la han seguido desde sus primeros años en Univision, en 1992 cuando estuvo al frente de Primer Impacto. Luego de 12 años en la cadena hispana, Myrka decidió alejarse de los reflectores, pero se mantuvo vigente a través de sus programas de entrevistas, así como su altruismo y su faceta empresarial. A pesar de estar alejada de las cámaras, en más de una ocasión ha aparecido en diversas emisiones de diversas cadenas, y será esta semana cuando la periodista de origen cubano regrese a la pantalla chica como invitada especial en Un Nuevo Día (Telemundo).

A través de la cuenta oficial de Instagram del matutino de Telemundo, se dio a conocer que Myrka estará en el matutino esta semana junto a Rashel Díaz, Marco Antonio Regil y Héctor Sandarti. Durante las últimas semanas, otras celebridades han tenido participaciones especiales en el programa como Patricia Manterola, Ximena Duque y Laura Flores. Aún no se sabe la fecha exacta del regreso de Adamari López a los reflectores de Un Nuevo Día, pues sigue en su proceso de recuperación desde casa luego de la severa infección respiratoria que padeció, la cual la llevó a estar internada casi un mes en un centro médico en Miami.

En su perfil de Instagram, Myrka Dellanos publicó un video en el que se deja ver muy sonriente compartiendo con sus más de 900 mil seguidores la buena noticia de su participación en el matutino de Telemundo.

Además de estar muy contenta por este regreso a la televisión, Myrka está encantada con esta época festiva, y eso se refleja en sus publicaciones sobre todo en las últimas, pues en su cuenta de Instagram ha compartido algunas imágenes en las que invita a sus seguidores a reflexionar sobre el verdadero significado de estas fiestas.

En una de las más recientes fotos que compartió, la periodista de 53 años aparece con un look de lo más festivo y ad hoc a la época con una falda tableada en color salmón y un suéter de punto. Myrka acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Es la temporada del amor. Dios es amor y él escogió enviar a su único hijo Jesús a la tierra para mostrarnos como vivir. Él entonces escogió morir para salvarnos. Es la mayor señal de amor, ¿no les parece?”.

¿Por qué dejó la televisión?

A lo largo de los años, mucho se ha comentado sobre su retiro de la televisión, e incluso algunos creían que había dejado su carrera en los medios por la relación amorosa que tuvo con Luis Miguel, de 2003 a 2005, la cual coincidió con su decisión de no seguir más en la televisión.

En febrero de este año, Myrka visitó el foro de El Gordo y la Flaca (Univision) y se encargó de aclarar esa versión acerca de su profesión: “Eso es mentira, definitivamente… Las cosas se perpetúan y las mentiras continúan y eso no es cierto, nada tiene que ver que yo dejé Univision, no tiene nada que ver con Luis Miguel. Fue una decisión que yo tomé por situaciones de contrato y luego yo me quedé dos años más con mi programa En Exclusiva con Myrka Dellanos. Así que yo había cumplido 10 años de trayectoria en Primer Impacto, y realmente yo quería abrirme las puertas y hacer otro tipo de programas”.