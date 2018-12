¡Qué figura! Francisca Lachapel paralizó las redes sociales con las más recientes fotografías de sus exóticas vacaciones por fin de año. La modelo de origen dominicano viajó a las lejanas tierras de Oriente, para ser exactos está de paso por Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos, y desde uno de los destinos más turísticos del planeta, Francisca dejó sin aliento a sus fans con sus fotografías en bikini.

La presentadora de Despierta América (Univision) compartió en su cuenta de Instagram las primeras horas de su viaje, desde su llegada al aeropuerto hasta su despertar en ese paradisíaco lugar. Francisca publicó en perfil –donde tiene más de 2 millones de followers –un par de imágenes en las que aparece presumiendo su silueta de ensueño con un bikini color turquesa con estampado de colores.

Por la ubicación de las fotos, parece que la modelo de 29 años se dejó fotografiar en el Burj Al Arab, uno de los hoteles más lujosos del mundo. En la primera de las fotos, ‘Fran’ aparece frente al lujoso resort, mientras que en la segunda está posando como toda una súper modelo dentro de un jacuzzi. La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NLB) 2015 acompañó las postales con la siguiente descripción: “Unas vacaciones no caen nada mal… Feliz domingo a todos”.

A unas horas de haber realizado esos posts, estos tienen ya más de 40 mil ‘likes’ y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, así como de sus amigos. Karla Martínez y Ana Patricia Gámez, sus compañeras en el matutino de Despierta América, le dejaron unas bonitas palabras en las que destacaban lo bien que lucía su amiga. Karla escribió: “¡Cuerpazo! Disfruta mi Fran”, mientras que Ana Patricia –quien también ganó la corona de NBL en 2010 –comentó: “Mamacita, ¡te voy a extrañar!”.

¿Con quién se fue de vacaciones Francisca Lachapel?

Las imágenes de su increíble figura han sorprendido a sus fans, al punto de dejarlos sin aliento, sin embargo todos se han comenzado a preguntar si la modelo de 29 años ha ido bien acompañada por su pareja, de quien no conocemos su identidad y que ella se ha negado a revelar. Desde hace unos meses, la dominicana tiene una relación con un misterioso hombre del que, a pesar de no haber dado a conocer ni un solo detalle, sabemos que la hace muy feliz, e incluso ella ya habla con seguridad de los planes que tienen.

"Estoy muy enamorada, estoy feliz. Gracias a Dios me envió una persona que me tiene muy contenta porque tiene todo lo que yo había querido en un hombre y creo que hasta un poquito más”, contó la ex Nuestra Belleza Latina sobre su noviazgo a People en Español. La relación va tan bien, que ambos han conversado sobre lo que viene para ellos: "La relación va viento en popa, esperando, dándole chance a que crezca más, a que venga el matrimonio, a que vengan los hijos y todas esas cosas. Estoy muy completa en ese sentido”.