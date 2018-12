Adamari López reaparece en las redes sociales con un lindo gesto para Angélica Vale

Parece que el tiempo no cambia las cosas, sobre todo si se trata de las grandes amistades. Un claro ejemplo de esto es la bonita relación de amigas que Adamari López y Angélica Vale mantienen desde hace más de una década. Ambas actrices compartieron créditos en la telenovela Amigas y Rivales hace más de 17 años y parece las cosas siguen igual entre ellas. Recientemente, Adamari dedicó unas bonitas palabras a Angélica, lo cual representa su regreso a las redes sociales, luego de permanecer hospitalizada por un mes debido a una severa infección respiratoria.

Hace unos días, Angélica Vale participó como presentadora en la séptima entrega de los Premios Bandamax en la Ciudad de México, y en su cuenta de Instagram compartió una foto con su espectacular outfit, el cual estuvo a cargo del diseñador David Salomón. La actriz de 43 años dejó sin aliento a sus fieles fans, así como a sus amigos, pues lució de lo más encantadora. Entre los cientos de comentarios sobre su imagen estaba el de su muy querida amiga Adamari López.

‘La Chaparrita de Oro’, como es conocida la puertorriqueña, escribió debajo de la foto de Angélica lo siguiente: “Guapísima comadre… ¡Te quiero!”. Los fans de ambas no tardaron mucho en darse cuenta del comentario que publicó Adamari en el perfil de Angélica y de inmediato lo llenaron con ‘likes’, además de algunos mensajes en los que le pedían a la presentadora de televisión que les contara sobre su estado de salud. A pesar de haber salido del hospital hace unas tres semanas, aún no ha compartido nuevos posts en sus redes sociales, ni ha reaparecido en Un Nuevo Día (Telemundo), programa que conduce al lado de Marco Antonio Regil, Rashel Díaz y Héctor Sandarti.

Después ser dada de alta y trasladarse a su hogar, la propia Adamari se comunicó al matutino en el que trabaja y a través de una llamada telefónica dio a conocer que estaba en casa recuperándose y que aún le faltaba un largo camino por recorrer antes de regresar a sus actividades normales. Por el momento, Toni Costa se ocupa de la hija de ambos, la pequeña Alaïa, quien tiene enternecidos a los fans de la pareja con sus aventuras y ocurrencias.

¿Qué sigue para Adamari López en su recuperación?

Luego de dejar el centro médico en el que permaneció por varias semanas, ‘Ada’ tiene que tomar terapias para fortalecer la movilidad de su cuerpo, ya que permaneció mucho tiempo sin poder moverse. “Tengo terapias todos los días para fortalecer el cuerpo, estuve muchos días en cama y me falta fortalecer mucho la parte física y es quizá lo que me tome más tiempo y lo que es más lento”, reveló a través a Un Nuevo Día, mediante un enlace telefónico.

Agregó que su sistema respiratorio quedó severamente afectado, sobre todo sus pulmones: “Me falta el poder respirar normal, el poder tener más capacidad de tener aire sin ahogarme, sin agitarme, esa parte me cuesta un poco más de trabajo”.

Debido a que sus defensas continúan débiles, los médicos le recomendaron seguir en casa hasta fortalecerlo. “No debería estar en un lugar donde hay gente enferma, todavía mi sistema inmunológico está débil, así que me toca no ir a los centros comerciales que tanto me gustan”.