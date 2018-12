Aracely Arámbula y Giselle Blondet son dos ejemplos de estilo y belleza. Ambas saben cuándo deslumbrar con un look sobrio que al mismo tiempo les dé un toque de sensualidad, apto para eventos importantes en los que se reúnen junto a otras celebridades. La última clase de estilo de la actriz y la presentadora de televisión quedó reflejada en la cuenta de Instagram de Giselle, quien compartió con sus seguidores un momento muy especial junto a Aracely Arámbula durante su reciente visita a Guatemala.

Sonrientes, estilosas y muy contentas, las chicas posaron para la cámara luciendo atuendos similares. Aracely con un vestido ceñido en tono negro de que destacaba una manga asimétrica en color blanco. Su pelo rubio peinado en ligeras ondas aportó un toque de frescura a su look. Giselle, por su parte, también optó por la asimetría con un vestido de corte sirena también en color negro. Su elección con sólo una manga y un holán a la altura de la cintura, fue la perfecta coordinación junto a Aracely. Giselle también llevó el pelo suelto y peinado de lado para agregar femineidad a su estilo.

Aracely y Giselle dieron clases de estilo en esta visita a Guatemala, a donde viajaron para acudir a la gala de la fundación Adentro de Ricardo Arjona. Si bien Giselle ya había publicado un adelanto de su look en sus redes sociales, no había presumido del todo el diseño que eligió para esa noche. En una foto junto al anfitrión, expresó: "¡Qué lindo verte! ¡Cómo disfruto tu música! Gracias por esta invitación a ser parte del evento de tu fundación". Por las palabras de Giselle, la presentadora reveló que además de estar presente en el evento, pudo convivir con los niños a quienes Ricardo Arjona beneficia a través de la fundación. "Conocer a los niños Vasti, Jason, Cesar y sus historias que me llegaron al corazón me recordaron lo importante que es, como bien dices, colocar en las cabecitas de nuestros niños las semillas de buena voluntad, conocimiento y compromiso social que necesitamos en nuestros adultos del futuro. Te felicito a ti y a tu maravilloso equipo por una labor tan hermosa y repleta de tanto amor. ¡Un abrazo!", agregó Giselle sobre esta experiencia que la dejó tan contenta.

Giselle Blondet, una futura abuela muy estilosa

Los eventos de este tipo no son el único lugar en los que Giselle Blondet presume al máximo su estilo. Hasta el domingo pasado, como la cabeza del jurado de Nuestra Belleza Latina, Blondet aparecía en la pantalla chica luciendo los mejores modelos que la hacían lucir como toda una reina. Sin embargo, detrás de su estilo, hay una gran alegría que hace que su rostro cobre un brillo aún más especial.

Semanas atrás, Giselle anunció contenta que a su familia pronto llegará un nuevo integrante. Su hija menor, Gabriella Trucco, está por convertirse en mamá, noticia que alegró por completo a la futura abuela. Desde entonces, su sonrisa refleja un brillo especial que es aún más notorio cuando Blondet comparte algún lindo detalle de esta dulce espera. Para hacer de Thanksgiving un día aún más especial, la familia completa publicó un video en el que revelaron que están esperando a una pequeñita. "¡Miren qué razón tan bella para agradecer el día de hoy! ¡¡Ya sabemos quién eres, mi amor!!", escribió Giselle junto al video que emocionó a sus seguidores en Instagram. "¡Tengo el corazón desbordando amor! ¡En este día de Acción de Gracias no puedo estar más feliz y agradecida!", agregó.

