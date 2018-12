Lili Estefan y Thalía tienen una amistad envidiable que por años las ha hecho pasar por momentos muy divertidos. Una de esas anécdotas sucedió apenas hace unos meses, cuando ambas chicas preparaban todo para la ceremonia de los Latin Grammy. Entre las prisas y los preparativos para estar a tiempo en cada uno de los eventos que tenían agendados las dos, Lili encontró un espacio para jugarle una divertida broma a su amiga, en la que se probó uno de los vestidos de la cantante para revelar si es que tiene o no la misma cinturita que ella.

Lili ayudaba a Thalía a empacar el vestido con el que presentó el premio a Álbum del Año, una pieza metálica del diseñador libanés, Elie Madi. Pero la conductora de El Gordo y la Flaca optó por medirse la prenda de mangas abultadas a la altura del brazo y con una gran abertura en la pierna. Con la ayuda de una asistente, Lili intentó abotonar el vestido, que casi le ajustó. Al verla, Thalía soltó un grito de sorpresa mientras Lili lucía la prenda que no le cerró por completo.

"Tengo la cintura de Thalía", dijo a forma de broma la compañera de Raúl de Molina. Entre risas, agregó: "Miren la espalda, no me entra". Junto a su amiga que siguió la broma, Lili preguntaba qué era lo que había qué hacer para tener una cintura tan pequeña. "La próxima vida vengo de ti", dijo la Flaca antes de que Thalía se envolviera en parte de la falda del vestido y juntas se pusieran a cantar el tema No me acuerdo. "¡¡Aquí estoy buscando un vestido nuevo para fin de año!! Les comparto este video de los Latin Grammy hace unas semanas atrás en el camerino de mi hermana del alma, Thalía", escribió la Flaca junto al video

Thalía y Lili Estefan, una amistad que inició cuando sus carreras se cruzaron

Con una trayectoria musical llena de éxitos, tarde o temprano Thalía se encontraría con la periodista de espectáculos Lili Estefan. La cantante conoció a su BFF primero a través de Raúl de Molina, quien solía trabajar como paparazzi. Tiempo después Thalía acudió como invitada al programa de radio de Lili y fue ahí en donde hubo una conexión más grande. Lili le confesó que sus tíos Gloria y Emilio Estefan eran grandes fans de las telenovelas que protagonizaba en ese entonces.

“La amistad con Lili surgió porque ella tenía un programa de radio. Entonces yo fui a su show en aquella época, en la época de Marimar (1994). Ella fue la que me dijo que sus tíos (Emilio y Gloria) veían la novela y que les encantaba. Ella me presentó con Emilio y él me hizo Piel Morena y Amor a la mexicana… Entonces fue esa conexión y dentro de todo eso, nos hicimos amigas”, contó Thalía a Gelena Solano en una conversación especial para celebrar los 20 años de El Gordo y la Flaca.

