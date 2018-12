El béisbol está de luto. Luis Valbuena y José Castillo, peloteros de los Cardenales de Lara en Venezuela y ex jugadores de la Major League Baseball, fallecieron la madrugada de este viernes en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera de Yacuray, en Venezuela. Los deportistas, que viajaban de regreso después de un juego contra los Leones de Caracas, iban a bordo de una camioneta Toyota Fortuner blanca, propiedad del también jugador Carlos Luis Rivero, quien resultó como el único sobreviviente.

De acuerdo a reportes oficiales, el auto se volcó al no poder esquivar una gran piedra camuflada que estaba en medio del camino, causando la muerte inmediata de Valbuena, de 33 años; y Castillo, de 37. Las autoridades señalaron que este tipo de accidentes es provocado por la delincuencia, que suele colocar piedras en el camino para obligar a los conductores a detenerse y así poder despojarlos de sus pertenencias.

La triste noticia fue confirmada por la MLB a través de las redes sociales. "Estamos tristes por la trágica noticia de que Luis Valbuena y el ex jugador de las grandes ligas José Castillo fallecieron en un accidente automovilístico", expresaron. En sus cuentas oficiales, los Cardenales también anunciaron la terrible noticia. "Estamos viviendo una horrible tragedia en Cardenales de Lara. Perdimos a nuestros jugadores Luis Valbuena y José Castillo en un accidente de tránsito", anotaron junto a un moño negro en señal de luto.

Carlos Luis Rivero fue trasladado al hospital con lesiones traumáticas. Según reportan su estado de salud es estable. Su conductor, Raúl Antonio Medina, también sobrevivió con un traumatismo generalizado y tuvo que ser trasladado al Hospital Central de San Felipe. Medios internacionales señalan extraoficialmente que el auto, en un intento de no estrellarse con la roca, pasó al otro lado del camino, ocasionando que los jugadores salieran del vehículo a gran velocidad.

We are saddened by the tragic news that Luis Valbuena and former major leaguer José Castillo have died in a car accident. pic.twitter.com/C3nILO00SE