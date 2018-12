Pocas personas se resisten al encanto de las Kardashian, y el ex esposo de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera 'Colate' no es uno de ellos. El español llegó a conocer a Kim Kardashian hace unos años y, orgulloso de su encuentro con la socialité del momento, aprovechó para tomarse una foto junto a ella. Colate desempolvó este recuerdo para publicarlo en su cuenta de Instagram a modo de #TBT, en donde recibió muchos comentarios positivos sobre aquel día en el que su camino se cruzó con una de las celebridades más codiciadas de la televisión.

Colate no especificó de qué año es la fotografía que le generó miles de likes, y sólo publicó que se trataba de algún lugar en Miami Beach, Florida. En la descripción se limitó a comentar en forma de broma que su barba lo había ayudado a que las chicas estuvieran junto a él. "Cuando me dejé la barba para ver si se me acercaba alguien", anotó para después etiquetar a la socialité. La imagen, tal como él lo describe, lo muestra con una barba de candado y el pelo a la altura de los ojos.

Kim también luce muy diferente a la actualidad. La esposa de Kanye West sonrió para la cámara con mucha naturalidad. Su pelo en ese entonces, aunque era largo, no llevaba el lacio extraño al que hoy sus fans están acostumbrados. Sin embargo, la buena actitud que se aprecia en la postal, fue del agrado de los fans de ambos.

Nicolás Vallejo, un divertido compañero de baile

Aunque de aquella foto han pasado algunos años, el sentido del humor del español continúa intacto. En días recientes se convirtió en un invitado habitual de Despierta América, el programa matutino de Univision. La mañana d este jueves, Colate agregó un toque de alegría al show cuando se puso a bailar bachata con Francisca Lachapel. La conductora dio clases de ritmo que Colate aprovechó muy bien pues le siguió los pasos con mucha soltura y cierta admiración.

Colate se la pasa a lo grande cuando visita el foro de Despierta América, como sucedió el 31 de octubre pasado, cuando fue un invitado muy especial en el show de Halloween del programa. En una divertida dinámica, lo conductores se disfrazaron como celebridades y Ana Patricia Gámez encarnó a la chica dorada. La sorpresa de todos fue cuando Colate apareció junto a Ana Patricia, pues juntos bromearon sobre la relación que el español sostuvo tiempo atrás con la cantante mexicana. En uno de los videos que la presentadora compartió en las redes sociales, se aprecia al empresario cantando a la que se supone era su ex esposa para después decirle que quería regresar con ella. Todo bajo un ambiente lleno de humor en el que el español se divirtió a lo grande.