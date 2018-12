Tener un hijo pequeño en casa no es tarea sencilla, mucho menos cuando se trata de que obedezca a la primera. Alejandra Espinoza lo sabe y, aunque su hijo Matteo se porta muy bien, en ocasiones debe hacer uso de las técnicas más creativas para que el pequeño, fruto de su matrimonio con Anibal Marrero le haga caso. El pequeño de tres años de edad se convirtió en el fan número uno de su tío, Miguel Ángel Espinoza, y no se perdía ninguna de sus intervenciones en el reality 4 elementos. El niño incluso imitaba los retos de resistencia de su tío y fue ahí en donde la ex Nuestra Belleza Latina encontró la forma más divertida para que su hijo obedeciera.

Miguel Ángel, hermano menor de Alejandra, salió recientemente del reality después de dos meses. Durante su estancia en el programa de televisión, Matteo se contagió con la emoción de la competencia y buscaba retos que hacer en casa. "Se los prometo. Es una cosa ridícula. Cuando quiero que Matteo haga algo, le digo: '¡Es un reto, Matteo!' Y lo hace", reveló aen El Gordo y la Flaca entre risas la presentadora de televisión.

"Me ha ayudado a mí a que Matteo limpie, a que haga cosas que quiero que haga y él no quiere hacer", agregó contenta. Alejandra, feliz de ver a su hijo tan alegre y apoyando a su tío, llegó a publicar varios videos del pequeño en sus Instagram Stories en donde jugaba a hacer retos como los que veía en la pantalla. Matteo, un niño completamente desenvuelto, disfruta mucho del ambiente del espectáculo en el que se desenvuelve su famosa mamá.

Matteo, el motivo de la felicidad de Alejandra Espinoza

A pesar de la apretada agenda de Alejandra Espinoza, siempre hace tiempo para compartir con su hijo momentos inolvidables. La también modelo lo lleva a todos lados, incluso a los estudios de Univision, pues sabe que se va a portar muy bien. Hace unos días, la orgullosa mamá lo tuvo como acompañante en el set de El Gordo y la Flaca, en donde Matteo se emocionó al ver el decorado navideño de Lili Estefan y Raúl de Molina. Un gran árbol de Navidad lleno de regalos llamó la atención del niño, quien también jugó con las figuras del nacimiento del programa.

Y así como fue el fan número uno de su tío, también lo fue de Alejandra durante la emisión más reciente del reality Nuestra Belleza Latina, en la que la ex reina se convirtió en la presentadora. Matteo incluso visitó el foro para apoyar a mamá en una de las galas del concurso de belleza. Emocionado, pero muy bien portado, el niño esperaba a los cortes comerciales para correr junto a mamá y posar para la cámara. Mientras Alejandra estaba con micrófono en mano, su hijo estuvo sentado en primera fila, siempre al cuidado de sus abuelos maternos, doña Rosa María y don José.