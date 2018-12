Amelia Vega y su esposo Al Horford han formado una gran familia, esa con la que habían soñado desde hace tiempo. Su vida ha dado un giro completo en los últimos cuatro años luego de recibir a sus tres hijos Ean, Alía y la más pequeña, Ava. La Miss Universo 2003 y el All Star de la NBA, compartieron en exclusiva para ¡HOLA! República Dominicana las fotos más tiernas de su álbum personal, además de una entrevista en la que Amelia habló por primera vez de cómo la fe fue su mayor apoyo para superar el obstáculo más grande de su vida y convertirse en mamá.

Amelia nació para ser madre, y ese sueño se ha hecho realidad con la llegada de sus hijos. La también cantante pasó los últimos cuatro años entre embarazos, una dulce espera que hoy se convirtió en su motivo para sonreír. Aunque hoy es la etapa más plena, años atrás la maternidad no parecía llegar a su vida. "Empezó siendo muy difícil, no podía concebir, no tenía ninguna prisa en ser madre realmente, pero cuando no pasaba me fue inquietando la situación al punto que fueron momentos muy duros. Lo único que me ayudaba a seguir adelante era el consuelo que Dios me daba a través de sus promesas, palabras que llenaban de paz y esperanza", contó Vega.

Amelia recibió en un sueño un esperanzador mensaje. "Un día después de orar mucho Dios me dio un sueño donde me decía que fuera nuevamente a la ciencia, que había algo en mí". Acudió al médico a pesar de haber pasado por distintos exámenes, hasta que el doctor le propuso una cirugía en la que descubrió que Amelia tenía endometriosis tipo 4, motivo que le impedía quedar embarazada. Amelia tenía cita con el médico tres meses después de la cirugía para iniciar un proceso de fertilización in vitro, pero una vez más, las señales divinas tenían la respuesta. "Cuál fue mi sorpresa cuando recibí profecía del Señor me dijo que quien me estaría haciendo madre de un varón era Él y no la ciencia y así fue, como a los dos meses concebimos naturalmente a nuestro primogénito Ean", contó feliz.

Ava, la pequeña que toda la familia esperaba

La cigüeña regresó dos veces más al hogar de Amelia y Al. Primero con la llegada de Alía, quien nació el 27 de noviembre de 2016 y que de inmediato se convirtió en la princesa del hogar. La alegría de volver a ser madre se repitió el pasado 11 de julio, cuando nació Ava, y justo ese día la feliz mamá compartió la noticia con todo el mundo a través de sus redes sociales. "¡Más que agradecidos con nuestro Dios por esta hermosa princesa que llega a alegrar aún más nuestros días! Tu hermanito, tu hermanita, papá y mamá te esperaban con muchas ansias y amor", escribió Amelia sobre la dicha de convertirse en madre por tercera ocasión.