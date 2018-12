Antes de que Thalía apareciera en el escenario del MGM Grand Garden Arena durante la reciente entrega de los Latin Grammy, la cantante fue el blanco de una de las bromas de su gran amiga Lili Estefan. La presentadora de El Gordo y la Flaca reveló la divertida broma que el hizo a la cantante horas antes de partir a Las Vegas, en donde Thalía tenía la tarea de presentar a los nominados y el ganador de la categoría Álbum del Año. Lili compartió un video en el que cuenta que debería ayudar a su amiga a empacar, pero en vez de ello se mide uno de los vestidos con los que Thalía se presentó esa noche.

VER GALERÍA

Tan sonriente como siempre, Lili publicó el video que había guardado por un par de semanas. "¡¡Aquí estoy buscando un vestido nuevo para fin de año!! Les comparto este video de los Latin Grammy hace unas semanas atrás en el camerino de mi hermana del alma, Thalía", escribió la Flaca junto al videoclip que desató la risa de sus seguidores. "(Thalía) Estaba apurada y me pidió que empacara su vestido, pero yo decidí divertirme de lo lindo. Para que se rían un poco", agregó.

Notas relacionadas:

- Thalía recuerda cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama y la dedicó a su mamá

- Lili Estefan y sus locuras para convertir su casa en un 'bosque encantado' de Navidad

En el clip se aprecia a Lili en el camerino probándose el vestido del diseñador libanés, Elie Madi. La prenda metálica de mangas abultadas a la altura del brazo y con una gran abertura en la pierna, no era exactamente de la talla de Lili, lo que hizo del momento algo aún más gracioso. "Empácamelo, please", se escucha decir a lo lejos a Thalía. Lili, para no alertarla sobre lo que hacía, contestó: "Ya, ya lo estoy poniendo en el perchero". La cantante, al encontrar a su amiga con su vestido puesto no hizo más que reír. Thalía, con su buen sentido del humor, se puso a jugar con la prenda mientras Lili presumía que casi tenía la cintura de su amiga. Risueñas, ambas se pusieron a cantar una parte de No me acuerdo, uno de los temas de Thalía.

Thalía subió al escenario con el vestido metálico, después de desfilar por la alfombra roja con un diseño negro y con trasparencias. La cantante anunció que Luis Miguel era el ganador del gramófono dorado y, luego de escuchar los reclamos de la gente que notó la ausencia del mexicano, la esposa de Tommy Mottola se comprometió a entregarle personalmente el galardón.

Thalía busca en sus amigos a los mejores cómplices de sus ocurrencias

Ni Thalía ni Lili habían revelado este divertido momento, aunque las dos estuvieron presentes en Las Vegas. Eso no significa que la cantante y también actriz haya ocultado sus ocurrencias durante esta entrega de premios. Momentos antes de dar inicio a la ceremonia, Thalía publicó uno de los momentos más amenos que tuvo detrás de cámaras. En lo que parecía ser una reunión con la también cantante, Anitta, las chicas se pusieron a cantar y bailar al ritmo de Me pones sexy. Sobre las mesas aún con papeles de su reunión, las chicas protagonizaron uno de los videos más divertidos previos a la gran noche.