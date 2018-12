Desde hace unos días, Elizabeth Gutiérrez empacó sus maletas para dirigirse a las soleadas playas de Puerto Rico. La actriz viajó junto a otras celebridades latinas a la isla en donde se encontró con paisajes maravillosos que comparte con sus seguidores en las redes sociales. Aún en un lugar con clima cálido, Elizabeth destaca por su belleza y estilo, que presumió en cada uno de los eventos a los que asistió en este recorrido.

Uno de los vestidos con los que más aparece en sus redes sociales es un diseño verde de la firma Alice + Olivia. La prenda, que por momentos dejó al descubierto sus piernas, resalta por el estampado de hojas grandes que le dan un aire tropical. La pareja de William Levy combinó su vestido de manga larga y escote en V con un par de sandalias altas en color marrón, de Aquazzura.

Esa pieza no fue la única con la que Elizabeth Gutiérrez presumió su figura. En la costa de Culebra, Eli posó para la cámara con un entallado vestido amarillo de cuello alto y manga larga. Decorado con polka dots, el diseño vaporoso cuenta con una gran abertura en la pierna. Para lograr un look más cómodo, la actriz llevó sandalias bajas que no desequilibraron su estilo.

Unidas en Puerto Rico por una buena causa

Elizabeth Gutiérrez llegó hasta la isla por invitación de una reconocida marca de cuidado para la piel. Junto a ella viajaron Ximena Navarrete, Maity Interiano, Ariadna Gutiérrez, Karla Monroig, Karen Martínez y Alejandra Espinoza; por mencionar algunas. Las chicas tuvieron la oportunidad de ayudar a los damnificados del Huracán María que, a pesar de haber llegado a tierra hace poco más de un año, los daños aún son visibles. Junto a la Ricky Martin Fundation, las chicas pusieron manos a la obra y se ofrecieron como voluntarias para ayudar a reconstruir una casa en la Isla Cañona.

Aunque Elizabeth se encuentra en una experiencia maravillosa que combina el cuidado de la piel con un escenario idílico y el glamour de los eventos a los que fue invitada; reveló que extraña a sus hijos Christopher y Kailey, a quienes no ha visto desde que salió rumbo a Puerto Rico. En una de sus Stories, publicó una bella foto junto a su hija, a quien abraza con mucho cariño. "No podemos estar la una sin la otra. Mamá volverá pronto a casa", escribió Eli junto a la bella imagen. Pero mientras llega el anhelado día, la actriz continúa compartiendo lo mejor de este viaje junto a las chicas con quienes ahora tiene una relación amistosa mucho más cercana.