Las hermanas Kardashian no le temen a los cambios de look y resulta normal verlas con una apariencia un día y, al siguiente, con otra muy diferente. Khloé Kardashian es la última en mostrar su nuevo look, que esta vez la convirtió en rubia con un tono platinado, un estilo acorde a la temporada navideña y que presumió en sus redes sociales. Junto a la pequeña True, la empresaria mostró al mundo sus nuevos rizos dorados mientras madre e hija posaban frente a su árbol de Navidad.

Khloé llevaba un top azul marino de cuello alto que ayudó a centrar la atención en sus ondas, las cuales llegan por debajo del busto. Aunque la estrella de televisión ya mostraba su apariencia rubia, el tono que porta ahora es mucho más claro. La hermana de Kim Kardashian se aseguró de enfocar bien su nuevo look que acompañó con un filtro que, además de aportar luz en su cara, hizo más grandes sus ojos y decoró su nuevo peinado con una corona virtual de mariposas doradas.

La chica Kardashian además luce una envidiable figura después de su embarazo. Con mucho esfuerzo y disciplina, la presentadora de Revenge Body consiguió su objetivo, mismo que fue documentando en sus redes sociales y en donde se pudo ver que se apegó a una buena alimentación y ejercicio para lucir esbelta.

True, la compañera perfecta de Khloé en sus Stories más tiernas

El nuevo color de pelo de Khloé Kardashian no fue lo único que llamó la atención en la serie de stories que publicó en su cuenta de Instagram. En brazos llevaba a su hija de siete meses, True, con una alegría genuina que la hizo sonreír en todo momento. La pequeña se mostró muy feliz junto al árbol que decora su hogar y que será testigo de su primera Navidad. True, con el mismo filtro que mamá, obsequió una bella postal con las decoraciones doradas de fondo, como si estuviera lista para las fiestas de fin de año.

La pequeña, quien recién celebró su primer Thanksgiving, balbuceó ante la cámara como si quisiera enviar un mensaje a los seguidores de mamá o tratara de mostrarles su árbol de Navidad. Días atrás, Khloé confirmó ante sus seguidores que la niña ya había dicho us primeras palabras, que repitió en este video. "No puedo creer que mi bebé ya tenga siete meses. True ahora tiene tres dientes y está por gatear en cualquier segundo", contó la orgullosa mamá en su app. "Sonríe mucho pero no la puedo hacer reír a menos que le haga cosquillas. Quizá no soy tan graciosa", agregó en tono bromista. "También dice 'dada', pero yo creo que lo que en realidad quiere decir es 'mamá'", continuó feliz.

