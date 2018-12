Gaby Espino hace frente a las críticas y explica por qué su hija no habla español en sus videos

Para Gaby Espino no hay nada que la llene de más orgullo que ver a sus hijos triunfar y hacer lo que les apasiona. En el caso de su hija mayor, fruto de su relación con Cristóbal Lander, la actriz de origen venezolano está haciendo todo lo posible para ayudarla a cumplir sus sueños, ahora que ha debutado como youtuber. Como cada semana, Gaby compartió un adelanto del nuevo video de Oriana, quien tiene un talento natural para las cámaras. Los fans de Gaby no tardaron en reaccionar al divertido video, sin embargo, hubo algunos que la cuestionaron sobre el motivo por el que su hija hace sus videos en inglés y no en español.

La actriz de 41 años publicó el video de su hija, en el cual Oriana invitaba a sus seguidores a hacer una creativa camiseta para Navidad. Además de compartir el material, Gaby invitó a sus followers a inscribirse al canal de YouTube de la niña. Mientras unos aplaudían el talento de ‘Ori’, otros más se preguntaban porque el video estaba en inglés si ella es hija de latinos.

Un usuario comentó: “Muy bella la nena y muy creativa, pero enséñale español por favor. No es yo no hable inglés, pero siendo hija de hispanos es muy importante para nuestros hijos y nietos (como es mi caso) enseñarles nosotros en casa a hablar nuestro idioma. En la escuela le hablan en inglés así que, si queremos que prevalezca nuestra cultura, pues somos nosotros los responsables de mantenerla en casa”.

En seguida, Gaby respondió directamente el comentario de ese seguidor y además explicó que, si preferían visualizar el video de su hija en otro idioma, podrían hacerlo sin ningún problema. “Ella habla perfectamente bien el español, pero quiere hacerlo en inglés. Y es su canal, no el mío. Si quieres verlo en español, activa los subtítulos en YouTube y listo”. Esta no es la primera vez que la estrella de la pantalla chica da a conocer el motivo por el cual Oriana graba sus videos en inglés, además de dejar claro que es bilingüe.

Herencia de papá y mamá

Parece que Oriana está siguiendo los pasos de sus famosos papás, y prueba de ello es el excelente manejo que tiene frente a los reflectores. Por mucho tiempo, Gaby fue celosa de la privacidad de sus hijos y hace un par de meses decidió que impulsaría los sueños de su hija y la presentaría ante las redes sociales. En octubre pasado, la estrella de televisión anunció en sus perfiles de redes sociales que su hija se lanzaría como youtuber con su canal Everything Llama.

Con un post en Instagram, la artista dio a conocer que había llegado el momento de que sus hijos se dejaran ver en las redes sociales: "Durante años he mantenido a mis hijos lejos de las redes sociales; siempre he pensado que el exponer sus vidas por aquí, debe tener un propósito y el momento justo para hacerlo debía ser decisión de ellos, cuando ya se sintieran listos y no decisión nuestra. Por lo que veo, ya llegó el momento. Así que quiero presentarles un proyecto, que viene desarrollando Ori con muchísimo cariño".

Además de Oriana, Gaby es madre de Nickolas Canela, fruto de su relación con el actor y cantante Jencarlos Canela, al que conoció mientras trabajaban en la telenovela Más Sabe el Diablo. En 2014, la pareja anunció que luego de tres años de relación habían decidido poner punto final a su relación.