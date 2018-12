Cristian Castro es un romántico de nacimiento. Después de visitar el set de El Gordo y la Flaca, y revelar a Clarissa Molina sus deseos de casarse con ella, el cantante estuvo como invitado en Despierta América, en donde abrió su corazón para declarar sus intenciones románticas a la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos. Ambos se conocieron en la final del certamen de belleza, en donde la reacción de Cristian llamó la atención después de verla sobre el escenario. "Él dijo: 'wow'", contó Migbelis entre risas para después mandarle un mensaje muy coqueto al cantante, que él le respondió de la misma manera.

A través de un video, la reina de belleza expresó: "Cristian, tú también eres muy guapo", para después guiñarle un ojo. El hijo de Verónica Castro no podía creer lo que acababa de escuchar junto a Francisca Lachapel y Karla Martínez, quienes le preguntaron qué seguiría después de ese coqueteo.

Cristian no se contuvo ante el coqueteo de la mujer que el domingo fue coronada como una verdadera belleza y, sin titubear, reveló que estaría dispuesto a conquistar el corazón de Migbelis. "Yo ya estoy en forma, ¡eh!", dijo él seguro de sus dotes de galán. Las chicas de Despierta América no se quisieron quedar con la duda y le preguntaron si la llamaría. "Pues le mandé un Instagramcito, a ver si me lo contesta. Porque tiene muchísimos más seguidores que yo", reveló.

Pero Cristian Castro no es un hombre que se quede sin cartas por jugar y con las cámaras frente a él, aprovechó para mandarle un mensaje a la guapa joven. "Mira, baby. Yo soy tu baby de la radio...", dijo para después sonreír muy coqueto a la cámara y hacer ademanes con los que la incita a llamarlo por teléfono o a escribirle en privado a través de las redes sociales.

La propuesta a Clarissa Molina

Horas antes, Cristian fue el invitado en El Gordo y la Flaca, en donde le confesó a Raúl de Molina y Clarissa Molina que desde hace tiempo está interesado en la guapa conductora. "Me quiero casar con esta monada", dijo señalando a Clarissa. Ella, sorprendida, respondió: "¡¿Conmigo?!". A pesar de que Cristian parecía decidido a conquistar el corazón de Clarissa, la ex reina de belleza rechazó sutilmente la propuesta. "Estoy casada con mi carrera, literalmente", dijo la joven de 27 años.

Cristian Castro, sin darse por vencido, acordó en que le gustaría que Clarissa se desarrollara completamente en su carrera y, después de ello, podría volver a hacer la proposición. "Después, te casas con ella", dijo entre risas Raúl. Clarissa, no muy convencida, agregó: "¿Después, cuándo?". ¿Será que Cristian espera encontrar el amor entre las bellezas de Univision?

