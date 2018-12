¡Talentoso como papá! El hijo pequeño de Alejandro Sanz canta y toca su nueva canción

Luego de tres años de la presentación de su disco Sirope, Alejandro Sanz está de regreso. Recientemente, lanzó su nuevo sencillo No Tengo Nada, el cual representa un adelanto de lo que veremos en su nueva producción discográfica. Con esto, el cantante español anota un logro más a su exitosa carrera musical, por lo que no nos extraña que sus hijos deseen seguir sus pasos. Hace unos meses, el cantautor compartió en sus redes sociales un video de su hijo Dylan tomando unas lecciones de piano. Parece que el hijo de Sanz con su actual esposa, Raquel Perera ha dado grandes pasos en su preparación musical, pues su orgullosa mamá publicó en Instagram un video en el que el talentoso niño aparece tocando y entonando el nuevo single de su papá. Alejandro Sanz no pudo evitar la emoción y se deshizo en halagos para su ‘Pequeño Capitán’, como cariñosamente lo llama. Haz click en nuestro video y no te pierdas del talento de Dylan.