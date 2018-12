En la gran final de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza también se lució ante las cámaras. La ex reina de belleza tuvo un papel como conductora en esta edición, en la que Migbelis castellanos fue coronada como la sucesora de Clarissa Molina. Mucho antes de conocer la decisión del público y los jueces, Alejandra dio inicio al show con un sexy baile junto a Pitbull. Los pasos de Alejandra no fueron lo único que llamaron la atención, sino también su look, con el que por minutos volvió a lucir el pelo largo en ondas castañas que para algunos de sus seguidores le otorgaron cierto parecido con Elizabeth Gutiérrez.

Alejandra Espinoza apareció en el escenario con un body de color escarlata con flecos a la altura de la cadera. Un par de botines del mismo color completaban el sexy look con el que mostró sus mejores pasos de baile mientras Pitbull y una decena de bailarinas con outfits blancos también bailaban ante las cámaras. Alejandra estuvo muy sonriente durante esta interpretación que sorprendió a más de uno, misma que despertó comentarios de una de sus seguidoras. “Alejandra te pareces a la esposa de William Levy. Súper bien”, opinó. Las palabras de esta fan desató varios comentarios en los que algunos encontraban el parecido entre las chicas, mientras que otros lo negaban y, unos más, sólo se enfocaron en lo bien que se veía la esposa de Anibal Marrero.

La presentadora quedó muy contenta con su actuación y publicó una fotografía del momento en su cuenta de Instagram. "On fire! Arrancó Nuestra Belleza Latina", escribió junto a la imagen en la que baila y sonría con Pitbull. El show confirmaría las palabras que Alejandra dijo en una entrevista con Mezcalent, en donde se confesó como una persona bastante tímida, pero que logró superar esos miedos gracias a los consejos que en su momento recibió de Don Francisco. Ahora, Espinoza, se luce como toda una reina demostrando que el talento lo lleva en las venas y por ello continúa como una de las favoritas entre el público.

Los looks de Alejandra Espinoza para una final llena de reinas de belleza

Alejandra Espinoza, tan pronto como terminó con su show junto a Pitbull, inició una carrera contra el tiempo para cambiarse de ropa y salir al escenario con un vestido plateado con transparencias. Un modelo ceñido, de mangas largas con plumas en los puños y en la parte inferior del vestido que llevaba lentejuelas por todos lados. A lo largo de la noche, la presentadora volvió a cambiar su outfit y esta vez salió a cuadro con un vestido largo de color plateado con una gran abertura en la pierna. La parte de arriba destacaba por lleva sólo una manga y estuvo decorado con varias aplicaciones brillosas a la altura de la cintura. Para dar a conocer a la ganadora del reality, Alejandra Espinoza llevó un vestido amarillo con cut out en el torso y cuelo halter decorado con un gran moño.

