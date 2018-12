En un hecho sin precedentes, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó su primer viaje como mandatario abordo de un vuelo comercial. Este acto obedece a las promesas que realizó durante su campaña presidencial en la que aseguraba que en su "gobierno de austeridad" no haría uso del Boeing 787-8, la aeronave que hasta hace unos días fue utilizada como el avión presidencial. En el vuelo en el que llevó a Andrés Manuel de la Ciudad de México a Veracruz, el presidente conversó con un reportero de Telemundo sobre esta medida. "Se va acabar la corrupción en México ya no habrá lujos en el gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dijo antes de escuchar las instrucciones de los sobrecargos.

De acuerdo con testigos del primer vuelo del presidente, Andrés Manuel no aceptó recibir un trato especial y rechazó la oferta de abordar antes que los demás pasajeros. El mandatario estuvo sentado junto a una de las ventanillas del avión sonriendo para las personas que lo grababan con su celular y hablando sobre la forma en la que cumplía con sus promesas de campaña. “Ya no va a haber avión presidencial, vamos a viajar como todos los ciudadanos, en aviones de línea comercial. No hay ningún problema”, aseguró.

Mientras el nuevo presidente se dirigía al sur del país, el ahora ex avión presidencial fue enviado a San Bernardino, California, en donde permanecerá hasta su venta. Si bien aún es incierta la forma en la que se negociará con él, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compartió en redes sociales varias fotografías del interior del avión en las que se aprecian los lujos con los que viajó la administración pasada, como la habitación en la que dormía el presidente, el baño y la cabina de pasajeros, compartimentos que se esparcían a lo largo de los 57 metros de longitud cuya capacidad es hasta de 80 personas. La aeronave fue utilizada por dos años y 10 meses, y funcionó como avión presidencial hasta el 30 de noviembre, cuando llevó a Enrique Peña Nieto de regreso a México luego de asistir a la cumbre del G20 en Argentina.

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en exclusiva con Noticias Telemundo mientras viajaba a bordo de un vuelo comercial, no en el #aviónpresidencial. #AMLO #NoticiasTelemundo pic.twitter.com/4B2WtFwGew — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) 2 de diciembre de 2018

Más aeronaves del gobierno federal en oferta

El primer vuelo oficial de Andrés Manuel López Obrador concluyó sin contratiempos. A pesar de ello, la iniciativa del mandatario ha dividido las opiniones de los ciudadanos. El presidente, además, informó que hay 60 aviones y 70 helicópteros más que también pondrá a la venta. "Vamos a llegar a con una política de austeridad republicana, por eso se van a vender los aviones y helicópteros que se usaban para transportar a los altos funcionarios públicos”, agregó López Obrador en su conversación para Telemundo.