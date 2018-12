El hijo de William Levy y Elizabeth Gutierrez hace pesas y presume su musculatura

Con sólo 12 años, el hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se vislumbra como todo un galán. Y no es sólo por sus finos rasgos idénticos a los de su papá, sino porque el chico de 12 años trabaja arduamente en el gimnasio para fortalecer su figura y tener unos impresionantes músculos como los del actor de telenovelas. Aunque no tiene la intención de seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento, parece que Christopher Alexander si tiene en mente cuidar de su físico para cumplir con las exigencias deportivas que requiere el béisbol, disciplina por la que ha mostrado un gran interés.

El primogénito de William y Elizabeth dejó sin aliento a sus fans en Instagram al compartir una fotografía en la que se deja ver trabajando duro en su rutina de pesas. En su perfil –donde tiene más de 360 mil followers, el joven compartió una imagen en la que aparece sin camiseta, cargando unas pesas y presumiendo su abdomen de acero, así como unos bíceps bien marcados. 'Tophy' -como lo llaman de cariño sus padres y su hermana menor- acompañó esta instantánea con la siguiente descripción, en la que deja ver que de sus padres ha heredado la constancia y la disciplina: “Siempre trabaja duro, porque si no lo hace, allá afuera siempre hará alguien haciéndolo”.

La imagen ha causado todo tipo de reacciones por parte de sus fieles seguidoras, e incluso sus padres no han dejado pasar la oportunidad de comentar la publicación. La primera en hacerlo fue Elizabeth Gutiérrez, quien se mostró sorprendida por lo grande que está ‘Tophy’. La actriz y empresaria comentó: “Pero baby, ¡no crezcas más! Te amo”. En tanto, William se mostró súper orgulloso: “¡Ese es mi chico! Te adoro. No pude seguir más contigo, ese sol me mató”. Al parecer, padre e hijo estaban entrenando juntos, pero al final el único que siguió adelante con las pesas fue ‘Tophy’.

Actualmente, el joven juega en un equipo llamado Team Clutch Miami formado por chicos de su edad. Sobre la decisión de practicar este deporte, William comentó a El Gordo y la Flaca (Univision) que él y su pareja le han ofrecido todo el apoyo a su hijo: “Cuando él decidió jugar béisbol, se lo dijimos: 'Lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Así sea béisbol, básquetbol, fútbol o artista'. Lo que él elija hacer, que sea algo que le guste”.

Herencia de papá

En esa misma entrevista con el show de Univision, William recordó que cuando era niño él también tenía un talento nato para los deportes, pero que desafortunadamente la situación por la que atravesaba su familia le impidieron seguir adelante y cosechar ese sueño. Ahora que su hijo quiere abrirse paso en el béisbol, no ha dudado en impulsarlo para que la historia no se repita: "Me faltó un poco de apoyo de parte de mi padre, pero ahora sé que eso es muy importante. Así que Elizabeth y yo siempre estamos al pendiente de él, para apoyarlo en lo que quiera".