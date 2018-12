La noche del domingo fue toda una montaña rusa de emociones de la que Clarissa Molina no se salvó. Después de dos años, la ex reina de belleza regresó al escenario en donde comenzó el mejor sueño de su vida para entregar la corona a su sucesora, Migbelis Castellanos. A pesar de que se sentía lista para ceder su nombramiento, Clarissa no logró contener las lágrimas minutas antes de la gran final de Nuestra Belleza Latina, y con sus palabras conmovió al jurado, a la conductora y también ex reina de belleza, Alejandra Espinoza, y a la gente que dos años atrás votó por ella. "Dije que no iba a llorar y ya estoy llorando aquí. Es que este fue el escenario que me vio nacer", dijo Molina con una gran sonrisa.

Clarissa Molina apareció en el escenario de Nuestra Belleza Latina portando con orgullo y alegría su corona. La hoy presentadora de El Gordo y la Flaca, dijo adiós a su título entre los aplausos y los ánimos del público, que la motivaron a contar cuáles fueron sus mejores experiencias tras haber ganado el certamen. "Me he desarrollado profesionalmente. Me cambió la vida. He actuado, tengo un Emmy, estoy con El Gordo y la Flaca, mi familia", dijo muy contenta. Detrás de todos esos logros, hay una historia aún más linda que se refleja en su sonrisa. "Este escenario logró unir a mi papá y a mi mamá. De ahí en adelante, todo ha cambiado en mi vida", agregó con un poco de dificultad para hablar por las lágrimas de emoción.

Después de la transmisión y ceder la corona, Clarissa recordó ese momento en su cuenta de Instagram, un instante que para ella es de los más importantes de su vida. "Un momento que nunca olvidaré. Gracias Dios por todas las bendiciones. Tú que estás mirando este video, que anhelas cumplir tus sueños, nada es imposible. ¡Tú puedes!", escribió junto al clip. "Mi Alejandra Espinoza, compartir este momento contigo lo que lo hace aún más especial. ¡Te quiero demasiado!", agregó en su publicación con el hashtag hermanas por siempre.

Clarissa le desea la misma suerte a su sucesora, a quien antes de conocer como la gran ganadora, le envió algunos consejos: "Que aproveche esa corona como si no hubiera un mañana. Que trabaje el doble, que sea disciplinada y que realmente haga todo de corazón y se deje llevar por las personas que saben", dijo segura de que portar la corona es un sinónimo de un sueño hecho realidad.

Clarissa Molina, la reina con el legado más largo de Nuestra Belleza Latina

En 2016, Clarissa Molina vivió el momento más emocionante de su vida, cuando en el escenario de Nuestra Belleza Latina, escuchó su nombre como el de la ganadora indiscutible. El certamen, que había sido una emisión anual desde 2007, tuvo una pausa un año después de que Clarissa fuera coronada, por lo que su reinado se extendió hasta 2018. La hoy ex reina de belleza recordó aquel día en Nueva York, cuando en medio de nervios, fue coronada como la sucesora de Francisca Lachapel.

"¡¡Veo este video y no puedo evitar emocionarme y siento la misma emoción que viví en el instante en el que dijeron Clarissa Molina!!", escribió sobre su recuerdo más preciado. "He recorrido un largo camino para llegar donde estoy, altas y bajas, momentos de desilusión, momentos llenos de esperanza, en otras palabras, una montaña rusa llena de emociones", continuó. Luego de agradecer a todos aquellos que ayudaron a cumplir su sueño, agregó al lado de este recuerdo: "Les digo a esos soñadores que están leyendo esto que todo es posible en la vida y que mientras más trabajas, te preparas, y haces las cosas de buen corazón sin pisotear a nadie, las bendiciones llegan solitas".