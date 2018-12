El inspirador mensaje de Migbelis Castellanos, la reina de 'Nuestra Belleza Latina': 'Lo que la gente dice de ti, no te define'

A solo unas horas de haber sido coronada como la reina de Nuestra Belleza Latina 2018 (NBL), la hermosa Migbelis Castellanos conversó con HOLA! USA sobre este mágico momento en su vida, así como de sus planes en el futuro. La venezolana de 23 años abrió su corazón y también nos habló acerca de los capítulos más duros, como el constante bullying del que ha sido objeto a lo largo de su trayectoria. Podría pensarse que, la ex Miss Venezuela, no tiene inseguridades y que todo en su mundo es color de rosa, pero nos confesó que –al igual que millones de mujeres en el mundo –ha vivido momentos de incertidumbre y angustia que la llevaron a estar un par de años alejada de los medios.

HOLA! USA: Cuándo escuchaste tu nombre, ¿cómo te sentiste?

MC: Pues la verdad estaba casi segura de que Yaritza Owen era la que había ganado entonces yo ya estaba relajada, yo volteaba y le sonreía. Antes de salir a la coronación yo le decía: ‘Ya ganaste Yaritza’. Todo el mundo sabe que los centroamericanos son muy apasionados con sus candidatas en NBL. Entonces, yo pensé: ‘Venezuela que nunca ha llegado a una final, con una audiencia tan grande apoyando a Yaritza… yo aquí ya perdí’. Si el resultado hubiese sido distinto, yo hubiera estado feliz, porque Yaritza es una tremenda mujer.

HOLA! USA: ¿Por qué decidiste meterse a este concurso si ya habías sido reina de belleza en Venezuela?

MC: El hecho de haber ido a Miss Universo fue sumamente importante y haber quedado en el top 10 también lo fue. Pero yo de alguna manera salí corriendo y huyendo de todas las críticas de estar expuesta al público, de exponer mi privacidad y yo estuve un par de años fuera de los medios, hasta pensaba que tenía que hacer una vida normal, hacer un trabajo de oficina. Pero este medio me apasiona muchísimo, donde disfruto hacer cada cosa que hago. NBL lo disfruté mucho y ahora que gané estoy muy contenta, lo único que no disfrutaba eran las eliminaciones, pero yo disfruté mucho el show.

Lo que me motivó para concursar en NBL fue la idea de que el formato había cambiado, que su mensaje este año era buscar mujeres reales, que la gente juzgara de acuerdo con el talento, a la química que tenían con la candidata, como se desenvolvían en el escenario y yo pensé: ‘Aquí encajo perfectamente’. Después de que la gente me señalaba como que yo era la ‘Miss Gorda’ y que por eso yo no podía seguir en la televisión hasta que yo no estuviera flaquita como en el Miss Venezuela, esta fue la demostración de que, el físico y lo que la gente dice de ti, no te define.

HOLA! USA: ¿Cómo enfrentaste el bullying?

MC: Las críticas sí me afectaron en ese tiempo (luego de Miss Universo). De hecho, esa fue la razón por la que ya no quise buscar oportunidades, pensaba que yo era la que estaba mal. Después de todo eso busqué terapia emocional, fui con psicólogos para sentirme más segura de mí y elevar mi autoestima, valorarme un poquito más. En medio de todo ese proceso llegó NBL con este mensaje tan poderoso que definitivamente me dio seguridad, y me dije: ‘Esta es la oportunidad perfecta para demostrarme a mí misma de que yo sí puedo cuando yo me sienta preparada, no cuando la gente te obliga. El momento de uno es cuando uno decide tenerlo, cuando uno se siente seguro de sí mismo”.

HOLA! USA: ¿Qué enseñanzas te dejó Nuestra Belleza Latina?

MC: Aunque tuve la oportunidad de estar anteriormente en corcuso de belleza, yo nunca me considere una mujer segura. Cuando me tocaba salir en pasarela, todo bien, pero cuando tenía que mostrar un poco de piel, me ataban los nervios. Una de las cosas que no me gustaban es que me invitaran a la playa, que la gente me viera en bikini, pero en las pasarelas que hicimos en el show, donde teníamos que enseñar un poquito demás, ¡no me importaba! Así que eso de que no me invitaran a la playa o a las pool party, son cosa del asado. Ahora yo me siento muchísimo más segura de mí, de lo que soy y de cómo me veo, también.

El reto más grande

HOLA! USA: ¿Cuál consideras que fue el desafío más grande al que te enfrentaste?

MC: El mayor reto fue estar incomunicada con mi familia. En ese momento me di cuenta de lo importante que era estar en comunicación con ellos. Ahora lo valoro mucho más. Mis papás viven en Venezuela entonces ellos vinieron a la final del show, actualizándome de cómo está la situación en mi país, como están ellos… Eso era lo que más me preocupaba. En el show, no teníamos teléfonos, no podía comunicarme con ellos, no sabía que estaba pasando allá y ahorita estuvimos hablando de muchas cosas, sobre mis planes.

Un futuro prometedor par Migbelis

HOLA! USA: Ahora que formarás parte de Univision, ¿ya sabes en qué programa trabajarás ahora que eres la nueva reina?

MC: Por lo pronto estoy siguiendo una gira de medios, y vamos a ver después cuando me reúna con la gente del canal para ver donde me van a colocar. Si me ponen de actriz, me encantaría intentarlo, pero como presentadora lo disfruto muchísimo. El segmento que tuve en El Gordo y la Flaca, el cual fue parte de uno de mis retos en la gala, me gustó muchísimo, así que si me ponen a hacer algo en El Gordo y la Flaca voy a estar más que contenta.