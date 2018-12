Después de semanas de glamour y una dura competencia, finalmente conocemos a la nueva reina de Nuestra Belleza Latina 2018. Se trata de la primera venezolana en llevarse el título, Migbelis Castellanos, quien recibió la corona de manos de Clarissa Molina, la reina de NBL 2016 -la que más tiempo ha tenido el título- y conductora de El Gordo y La Flaca. En el final del reality show las emociones estuvieron a flor de piel, fue Alejandra Espinoza la encargada de dar a conocer que Migbelis había ganado este concurso gracias a la votación popular. "¡Estoy muy feliz, ay gracias Dios mío!, gracias a todo el público porque todos ustedes y los que están en su casa son parte de esto tan bonito, muchísimas gracias, a mis papás que están aquí", expresó entre lágrimas la nueva soberana.

La ganadora lució muy emocionada y, una vez que recibió la corona, realizó su primera pasarela como la nueva representante de Nuestra Belleza Latina, un concurso que promueve una belleza diferente, “sin tallas, sin límites, sin excusas". La última entrega de NBL 2018 contó con la participación de Pitbull, Cristian Castro, Christian Nodal, Casper y Jackie Cruz.

En Instagram, una orgullosa Migbelis presumió de su triunfo y también agradeció a quienes la apoyaron durante el proceso. “Aún no me lo creo. Gracias a todos los que creyeron en mí y me apoyaron con todo el amor del mundo. Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. Gracias, eternamente agradecida por esta oportunidad”, expresó.

El certamen -que comenzó a finales de septiembre- reunió a una treintena de hermosas mujeres provenientes de diversas partes de Latinoamérica. Una de las concursantes que pisaba más fuerte en las filas de NBL fue la hondureña Yaritza Owen, quien se destacó ante las cámaras y acumuló un buen número de seguidores en su paso por el concurso.

La coronación representa un flashback para Migbelis, quien en 2013 también se llevó otro importante título: Miss Venezuela. Y en 2014, la soberana de belleza también se destacó en el Miss Universo al quedar entre las 10 mujeres más hermosas del planeta.