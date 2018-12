El acuerdo de custodia sobre los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt ya es un hecho. Si hace unos días varios medios internacionales aseguraban que el pacto entre los dos actores era inminente, ha sido este fin de semana cuando se ha hecho oficial. Según el programa de televisión Enternainment Tonight,la pareja ha logrado al fin establecer los términos de la custodia, evitando así tener que ir a juicio, un final al que ambos tenían claro que no querían llegar por el bien de toda la familia, y muy especialmente por el de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

Ha sido la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, la que, a través de un comunicado hecho público en el citado programa de televisión, ha confirmado que, aunque se produjo hace semanas, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido el acuerdo de custodia, que ya está sobre la mesa y que ha sido firmado tanto por ambas partes como por el juez. "El acuerdo, que se basa en las recomendaciones del evaluador de custodia de menores, elimina la necesidad de un juicio", ha comentado la letrada, quien no ha querido revelar los detalles y los pormenores del mismo "para proteger los mejores intereses de los niños".

Sin embargo, la revista People ha revelado, citando a una fuente cercana a las dos estrellas de Hollywood, que se trata de un acuerdo temporal y no permanente, que tiene como objetivo "que las cosas sigan avanzando en la dirección correcta". Con todo, ya no será necesario acudir a la primera vista ante el juez, que estaba fijada para el próximo martes 4 de diciembre. Tal y como querían, Angelina Jolie y Brad Pitt han concluido las negociaciones antes de esa fecha, por lo que los niños no tendrán que vivir un amargo cara a cara en los juzgados ante la persona que les casó en el año 2014, sólo dos años antes de poner punto final a su historia de amor, pues se trata del mismo juez que instruye su divorcio.

La pareja respira ahora tranquila, sobre todo Angelina Jolie quien, según Entertainment Tonight está "contenta de haber cerrado esta etapa y aliviada por cómo ha transcurrido todo el proceso de cara a la salud de su familia". Ahora, tras dilucidar los términos en cuanto a la custodia de sus hijos, tanto ella como Brad Pitt podrán centrarse en la parte financiera del divorcio. Se estima que hay cerca de 450 millones de euros en juego entre dinero y propiedades.