Es una de las presentadoras más carismáticas de la televisión, pero detrás de cámaras Alejandra Espinoza se considera una persona extremadamente tímida. La ex reina de belleza y presentadora de Nuestra Belleza Latina contó a Mezcalent que cuando las cámaras no están encendidas, no le gusta ser el centro de atención. "La gente no me cree. Soy bien tímida", dijo sobre su personalidad. "Cuando empecé en Nuestra Belleza Latina me acuerdo de que platicaba con mis compañeras pero con la gente, especialmente con un artista, me daba mucha vergüenza", agregó. Para sus fans, este detalle de su forma de ser es impresionante, en especial porque es una mujer que aparece en la televisión y los escenarios del set.

Más allá del ámbito laboral, Alejandra Espinoza prefiere que los eventos que la colocan en el centro de atención de la gente, como su cumpleaños, no sean tan llamativos. "Me gusta mi cumpleaños, pero no me gusta que me hagan fiestas, no me gusta el momento de partir el pastel", dijo. Para sorpresa de muchos, la esposa de Aníbal Marrero contó que tampoco le gusta recibir regalos. "¡Me da vergüenza!", aseguró. Su timidez es tanta que tampoco suele pedirle fotografías a los artistas que admira y que su profesión le ha permitido conocer.

Alejandra está consciente de dónde viene este detalle de su personalidad. "La persona que es tímida es porque tiene miedo a fallar. Yo lo tenía. Tenía miedo de equivocarme o hacer una pregunta incorrecta y después la gente se pone pesada y critica", explicó. La ex participante de Nuestra Belleza Llatina aseguró que, en una situación similar, las personas como ella buscan que la gente quede contenta con las respuestas que da.

Don Francisco y el consejo que la ayudó a superar su timidez

Vivir siempre llena de miedos no era nada grato para Alejandra, pero se topó con Don Francisco, quien la ayudó a ser más abierta y mostrarse al mundo tal y como es. "Una persona muy sabia, que es Don Francisco, me dijo que el día que yo fuera como era en la reunión del libreto o que me expresara en la manera en la que yo me expresaba, ese día iba a disfrutar de esta industria y a ser feliz".

Fue entonces cuando Alejandra dejó de limitarse y a expresar sus pensamientos. Su seguridad fue en aumento y su risa se convirtió en uno de sus mejores sellos personales. "Nunca me reía a carcajadas porque consideraba que mi risa era molesta o muy fea. Ahora, sinceramente, no me importa", dijo contenta con la lección de no limitarse y dejar de pensar en el qué dirán. A pesar de que su seguridad incrementó significativamente, Alejandra confesó que aún no le gusta abrir regalos enfrene de la gente. "Es que no sé cómo reaccionar. ¿Qué tal si no me gusta el regalo? No me gusta mentir. Prefiero abrirlo en la casa", finalizó con gran carisma.

