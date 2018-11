Lili Estefan y el solidario gesto de estilo que tuvo con Michelle Obama

En su carrera como periodista, Lili Estefan es una mujer profesional que cuida cada detalle a la hora de trabajar. Por ello es que días antes de entrevistar en Washington a la ex primera dama, Michelle Obama, Lili se aseguró de que cada aspecto fuera perfecto, incluido el outfit con el que se presentaría ante ella. Sin embargo, en el último momento, la presentadora de El Gordo y la Flaca tuvo que cambiar sus opciones y salir a cuadro con jeans, un gesto que, según explicó ella misma, fue un gesto de solidaridad femenina.

Orgullosa del resultado de su entrevista con Michelle Obama, en la que la ex primera dama reveló varios detalles de su vida personal y hasta bailó un poco de reggueatón, Lili contó el detalle que la hizo cambiar de opinión sobre sus prendas. "El fin de semana tuve que prepararme para la entrevista con Michelle y obvio tuve que hacerme las uñas, empacar, hacerme el pelo, teñirme. De todo. Y llamo a mi estilista para decirle: 'Oye, necesito algo para entrevistar a la ex primera dama'. Me pruebo lo que tengo puesto hoy", explicó Lili mostrando a la cámara un traje con pantalón y saco blanco que combinó con un top guinda de cuello alto.

Lili, continuó: "Les hago este cuento porque nos pasamos tres horas probándome y escogiendo. Y obvio que dijimos: 'No azul. No rojo'. No quisimos parecer de ningún partido político. Tiene que ser algo neutro". Lili y su estilista eligieron un color claro con el que ninguno de los partidos se identifica institucionalmente. "Llego el lunes a Washington. Tratamos de comenzar temprano, me hacen maquillaje y me visto", recordó Lili sobre cómo preparó su estilo para ese día tan importante en su carrera.

Lo que ni Lili ni su squad de estilo esperaban fue la llamada que cambiaría todo ese proceso de preparación. "De momento hay una llamada del equipo de Michelle preguntándome qué me iba a poner. Eso nos pareció raro", contó la amiga de Raúl de Molina. La razón fue más sencilla de lo que imaginaban. "Nos dicen que el problema es que Michelle ha estado el día entero haciendo entrevistas de radio y la única entrevista de televisión que tiene es con El Gordo y la Flaca. Queríamos saber qué te ibas a poner porque ella está en jeans".

Lili de inmediato entendió el motivo de la pregunta y sin darle vueltas al asunto, se mostró de lo más amable con la ex primera dama. "Me doy cuenta de mujer a mujer y le digo: 'si quieres me pongo un jean'. Me cambio, me dejo el top que llevo puesto y me pongo unos jeans. ¡Y ahí el por qué la entrevista la hice en jeans!", concluyó la Flaca.

Lili Estefan, la mujer que contagió de ritmo latino a Michelle Obama

Ese pequeño detalle de estilo acercó a Lili Estefan y Michelle Obama incluso antes de que iniciara la entrevista. Entre ambas hubo mucha química, una actitud que se notó en las revelaciones de la ex primera dama, quien contó algunas de sus vivencias personales. Al finalizar la entrevista, Lili se sentía tan cómoda con su entrevistada que incluso la invitó a bailar. "He bailado con tu esposo, pero no contigo", dijo Lili, palabras que motivaron a Michelle a levantarse de su asiento e imitar los pasos de la Flaca. Aunque intentó seguir de muy buen humor el ritmo de Lili con una canción de J Balvin de fondo, Obama concluyó que jamás podría moverse como ella.