Para Eugenio Derbez y su familia, la época navideña no es un dolor de cabeza a la hora de buscar regalos para cada uno. Con las fiestas decembrinas tan cercanas, el actor reveló que ni él ni sus hijos intercambian algún regalo físico y la razón no es otra más que convivir sin un interés monetario de por medio. "Se los recomiendo, yo lo hice. Fue decir: 'no regalos en Navidad'. Nos quitamos el estrés. Es una cena para platicar, para convivir", dijo en una entrevista para un medio mexicano.

La falta de obsequios bajo el árbol de Navidad no significa que ni él ni sus hijos -Aislinn, Vadhir y José Eduardo-, no tengan un detalle para cada uno que representa más la unión y el cariño fraternal que los gastos materiales. "Mejor de regalo, cada quien se trae un pensamiento. Qué le deseas a ti y a los demás. Ése va a ser nuestro regalo", dijo orgulloso de la dinámica familiar que adoptó desde hace tiempo.

Eugenio, además, obsequió sin querer un consejo para los padres de familia que por diversos motivos no pueden pasar los días festivos junto a sus hijos. "Me di cuenta un día de que los niños sufrían porque decían: 'o me la paso con mi papá o con mi mamá y era un drama. Entonces yo hago cena el 23 con mis hijos y cena el 24 aparte". Entre broma, agregó: "Le eché más ganas porque dije: 'quiero que se la pasen mejor el 23. Era para humillar a las mamás: con mariachi, piñata... Así nadie se pelea", dijo con su peculiar sentido del humor.

En su charla, Eugenio Derbez recordó cómo fue su propia infancia y el regalo que tanto deseó para Navidad pero que nunca pudo ver debajo del árbol. "Me moría de ganas por una batería y ahora entiendo por qué mis papás nunca me la regalaron", dijo sobre el instrumento musical que tanto quería. "No me la trajo Santa Claus ni me la dieron mis papás. Entonces mi hermana y yo hicimos una batería con las cazuelas de mi mamá y se las abollamos. ¡Nos dieron una regañiza esa Navidad!", recordó con una gran sonrisa.

Una Navidad con una nueva integrante de la familia

Esta será la primera Navidad que el actor y productor pase como abuelo, pues en febrero pasado, Aislinn y su esposo Mauricio Ochmann recibieron a su hija Kailani. Los planes de los Derbez ya están sobre la mesa y Eugenio reveló cómo celebrará una de las familias más queridas del cine y la televisión. "Nos vamos a juntar, todavía no sabemos exactamente en dónde porque me va a tocar estar trabajando un poco en Estados Unidos. Tal vez nos quedemos acá", dijo. A la cena tan especial faltará uno de sus hijos, aunque no reveló el motivo de esta ausencia. "Ya lo decidimos que vamos a estar todos juntos. Creo que el único que no va a estar es José Eduardo, pero afortunadamente todos los demás, incluida la nieta que está divina. Así es que vamos a pasar la Navidad juntos. Año Nuevo, no", agregó con cierta ilusión por las próximas celebraciones.

